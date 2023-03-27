Доктор Павлова назвала основную пользу витамина D

Основную пользу витамина D для организма человека в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, биологически активное вещество способно защитить от остеопороза и ряда других заболеваний.По словам специалиста, изначально витамин D давали детям в качестве защиты от рахита. Позже выяснилось, что это вещество также предотвращает риск развития остеопороза на 30-40 процентов.Также витамин укрепляет иммунитет путем активизации специальных клеток оргазма, которые начинают усиленно работать против вирусов и бактерий. А при регулярном приеме улучшаются когнитивные процессе в головном мозге и даже пропадают признаки депрессии, продолжила Павлова.