Профессор Кутушов назвал полезный для выведения токсинов продукт на завтрак

Ученый токсиколог Михаил Кутушов заявил, что съедаемый на завтрак авокадо дает эффект детоксикации организма.Профессор Кутушов сообщил в своем телеграм-канале, что полезным для выведения токсинов продуктом является авокадо. Специалист посоветовал употреблять его на завтрак.«Утром для детоксикации и выведения токсинов может помочь авокадо», - отметил эксперт.Кутушов рассказал, что токсины ежедневно проникают в человеческий организм. Этому способствует вдыхание загрязненного воздуха, употребление алкоголя и лекарств, курение (как первичное, так и вторичное), использование бытовых химикатов. Многие токсичные компоненты обладают свойством накапливаться, что повышает риск серьезных нарушений в связи с их влиянием на ткани и клетки.Говоря о свойстве авокадо помогать телу освобождаться от подобных веществ, Михаил Кутушов указал на то, что этот продукт стимулирует «очистительную» деятельность печени.«Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять детоксикацию», - констатировал ученый.Он добавил, что размягченная мякоть авокадо хорошо подходит для приготовления бутербродов, ее можно использовать как заменитель сливочного масла.