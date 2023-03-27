Не бутерброды и не кофе: каким должен быть идеальный завтрак, объяснила врач

Утренний прием пищи — один из важнейших за весь день. Но чтобы завтрак пошел на пользу, важно, чтобы он состоял из правильных продуктов, которые хорошо усвоятся и дадут сил и энергии. Что же выбрать?На завтрак должно приходиться до четверти или даже трети суточной калорийности, в зависимости от особенностей труда и образа жизни. Но многие утром не завтракают совсем либо отдают предпочтение легким углеводам, жирам, ограничивая поступление белков, не оценивая количество калорий, из-за чего спустя непродолжительное время возникает ощущение голода.Не менее важен правильный завтрак для тех людей, которые страдают проблемами пищеварения, запорами и хроническими патологиями. Для них особенно важно планировать рацион с учетом достаточного количества белковой пищи, растительной клетчатки, жидкости и калорий. Составить идеальный завтрак «Доктору Питеру» помогла Татьяна Мун, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском.От сахара и легких углеводов стоит отказатьсяКонечно, проще всего утром перекусить сладким кофе, чаем с печеньем, булочками, пирожными или сладкими хлопьями, продуктами с белой мукой. Но, с точки зрения диетологии, сахар и белая мука — не самый лучший способ для начала дня. Эти продукты провоцируют резкое повышение уровня глюкозы крови, на что организм реагирует выделением гормонов — инсулина и лептина, которые его снижают. В результате под влиянием легких углеводов сахар крови сначала резко повышается, а затем также достаточно сильно снижается. Это формирует предпосылки к пищевым расстройствам, неконтролируемой тяге к пище и даже инсулино-резистентности, лишнему весу и диабету.Чтобы предупредить проблемы со здоровьем и обеспечить длительное состояние сытости, стоит правильно составлять свой рацион, основываясь на определенных диетических рекомендациях.В первые два часа после снаДиетологи считают, что чем раньше после пробуждения мы поедим, тем больше пользы от питания получим. В качестве ориентира стоит использовать два первых часа после подъема. В этом случае завтрак будет стимулировать метаболические процессы, поможет стать активнее.Конечно, не у всех есть время по утрам для приготовления полноценного завтрака, в этом случае можно принять стакан воды и закусить фруктами, только проснувшись. Затем на протяжении 2–3 часов нужно поесть уже более серьезную пищу.Почти треть калорийностиУпотребление на завтрак достаточного количества калорий от суточного объема, позволяет лучше контролировать вес и поддерживать здоровье. По мнению диетологов, на завтрак должно приходиться около четверти или даже трети всех калорий за день.Это подтверждено и исследованиями — женщины, которые потребляли на завтрак почти половину суточной нормы калорий, в полтора раза больше теряли вес, чем те, кто больше ел на обед и ужин. Помимо этого улучшаются показатели холестеринового обмена, чувствительность к инсулину и общий обмен веществ.В утренние часы организм расходует энергию на обновление тканей, активность клеток и не склонен образовывать запасы подкожного жира. Если регулярно правильно завтракать, метаболизм настроится на максимально верную работу. Но как можно съесть на завтрак такой объем калорий?В реальности, если говорить о среднестатистическом человеке с невысокой активностью, завтрак должен содержать примерно 400–600 ккал. Подобное количество можно получить, если это будет завтрак, состоящий из порции овощей с омлетом, сыром и мясом, стаканом молока или кисломолочного продукта, небольшой порции фруктов. Вариантов много — в сети есть масса онлайн-калькуляторов, которые позволят подсчитать объем калорий и составить правильный завтрак.Можно решить проблемы со стуломДля завтрака человека, имеющего проблемы со стулом, важны клетчатка, сложные углеводы и вода. Стоит заменить сладости и хлопья, булки и печенье фруктами и цельнозерновыми продуктами, поскольку в них много растительных волокон.Они помогают предупредить запоры, снизить риск болезней сердца и диабета, стабилизировать уровень глюкозы крови и повысить энергию на самую активную часть дня. Один из удачных вариантов такого завтрака — овсяная каша с кусочками цельных фруктов.КстатиТолько примерно 25% взрослых едят в сутки достаточное количество свежих фруктов и овощей. Завтрак — это время, когда можно исправить данный факт. Ешьте фрукты, если нет особого аппетита к более плотной пище. Кроме того, фруктами можно перекусить и в течение дня. Можно сочетать фрукты, ягоды с несладким натуральным йогуртом, сделать яичницу со свежим салатом или сочетать банан с кашей (овсянкой).Белки на завтрак — идеальный вариантВо-первых, они длительно насыщают, дают заряд энергии и относительно немного калорий. Во-вторых, они стимулируют синтез кишечного гормона — пептида YY, дающего ощущение удовольствия и сытости.