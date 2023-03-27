Российские медики перечислили причины не есть яблоки

Гастроэнтеролог Галина Барташевич: кислота в яблоках может вызывать раздражение слизистой ЖКТ вместе с болями.Российские медики перечислили причины не употреблять яблоки. Следует помнить, что эти фрукты содержат кислоту и другие активные компоненты, на которые организм может отреагировать нежелательным образом.По словам одного из врачей, гастроэнтеролога Галины Барташевич, яблоки лучше не есть тем, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом, связанные с нарушением целостности его слизистой.«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», - сообщила Барташевич.Также медики указалина другие патологии, при которых противопоказано есть яблоки.Индивидуальная непереносимость.Аллергия.Повышенная чувствительность ЖКТ.Гастрит.Повышенная кислотность.Некомпенсированный диабет.В то же время яблоки обладают обширным рядом полезных свойств, содержат много пектина – клетчатки, эффективно улучающей состояние кишечного микробиома. Эксперты напомнили, что снизить слишком кислый эффект яблок можно, если их запекать.