Российские медики перечислили причины не есть яблоки
Российские медики перечислили причины не употреблять яблоки. Следует помнить, что эти фрукты содержат кислоту и другие активные компоненты, на которые организм может отреагировать нежелательным образом.
По словам одного из врачей, гастроэнтеролога Галины Барташевич, яблоки лучше не есть тем, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом, связанные с нарушением целостности его слизистой.
«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», - сообщила Барташевич.
Также медики указалина другие патологии, при которых противопоказано есть яблоки.
Индивидуальная непереносимость.
Аллергия.
Повышенная чувствительность ЖКТ.
Гастрит.
Повышенная кислотность.
Некомпенсированный диабет.
В то же время яблоки обладают обширным рядом полезных свойств, содержат много пектина – клетчатки, эффективно улучающей состояние кишечного микробиома. Эксперты напомнили, что снизить слишком кислый эффект яблок можно, если их запекать.
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