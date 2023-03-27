10 признаков, что вам пора сходить на прием к эндокринологу

В рутине мы часто не замечаем, что с нашим здоровьем что-то могло пойти не так. Тем более что очень многие опасные болезни на первых порах не дают специфических признаков и прячутся за незаметными и незначительными, казалось бы, симптомамиНапример, от гормонального баланса в нашем теле зависит очень многое: от внешнего вида и фигуры до репродуктивных функций. Не упустить проблемы в этой сфере поможет врач-эндокринолог. Разбираемся вместе с экспертом в том, какие есть тревожные сигналы, после которых нужно бежать записываться к этому специалисту как можно скорее.Не упустить диабетОдни из первых сигналов, которые показывают, что вам стоит сходить к эндокринологу, — такие симптомы, как сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, появление длительно не заживающих ран. Все это говорит о необходимости проконтролировать уровень глюкозы крови для исключения сахарного диабета или преддиабета.Лишний вес, постоянная тяга к сладкой пище, появление или увеличение количества папиллом на теле, потемнение кожи в местах трения с одеждой (локти, подмышечные впадины) свидетельствуют об инсулинорезистентности, предшествующей развитию сахарного диабета 2-го типа. Так что если вы пополнели и постоянно хотите съесть чего-нибудь сладенького — стоит запланировать визит к врачу.Постоянная жажда, сопровождающаяся частыми обильными мочеиспусканиями, — распространенный признак несахарного диабета. В этом случае человеку нужна срочная помощь эндокринолога.Следим за щитовидкойОщущение «кома» в горле при глотании, ношении высоких воротничков может говорить об увеличении размеров щитовидной железы. В таком случае стоит пройти обследование.Учащенное сердцебиение, потливость, снижение веса, повышение температуры тела говорят о повышенной выработке гормонов щитовидной железой — состоянии тиреотоксикоза. Прибавка в весе, отечность, общая слабость, сухость кожи, сниженный фон настроения, сонливость — эти признаки могут говорить об обратном состоянии, гипотиреозе, и требовать заместительной терапии гормональными препаратами.Тревожные сигналы и профилактикаСнижение иммунитета, выпадение волос, ломкость ногтей, отсутствие жизненных сил, постоянная утомляемость могут являться как признаком нехватки витамина Д, так и латентного дефицита железа.Нарушение половой функции, выделения из груди по типу молозива, бесплодие указывают на патологии гипофиза. Лечить их тоже придется у эндокринолога.Увеличение веса, сопровождающееся появлением на коже ярко-красных стрий («растяжек») вместе с повышением цифр артериального давления, говорит о необходимости проверить работу надпочечников.Помимо прочего желательно проходить осмотр у эндокринолога не менее 1 раза в год, особенно тем, кто живет в районах йододефицита.