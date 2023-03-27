Жирная пища – не главное: врач объяснила, что приводит к сгущению крови и тромбозу

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Существует распространенное мнение, что такую патологию сосудов как атеросклероз вызывает, прежде всего, неправильное питание. Чаще всего в сгущении крови, возникновении тромбов винят жирную пищу и прочие излишества. Это не совсем так, считают многие эксперты.В частности, кардиолог Анна Кореневич, которую цитирует Российская газета и ряд других изданий. Действительно, соглашается эксперт, перенасыщение меню сладостями, тяжелой жирной пищей, да еще и острой, и пересоленной на пользу сосудам точно не пойдет. Но не это является главным риском для сосудов.Правы и те, кто обращают внимание на опасности злоупотребления алкоголем и никотином. Но снова — они не первые в списке провокаторов тромбоза. Есть и другие причины, включая малоподвижный образ жизни, особенности окружающей среды и наследственность.Тем не менее, делает заключение Кореневич, главной, определяющей причиной сгущения крови и последующего тромбоза или атеросклероза был и остается хронический стресс. Это болезни трудоголиков и тех, кто не умеет владеть эмоциями.Питаться грамотно — это замечательно, но нельзя из этого делать культ, доводить до фанатизма. Иногда можно и нужно позволять себе маленькие радости. Они физиологии не навредят, а настроение поднимут.Как кардиолог, специалист давно заметила: с инфарктами, жалобами на тромбозы к ней приходят, как правило, люди, которые много и напряженно работают, не умеют расслабляться и отдыхать.