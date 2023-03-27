Ученые объяснили, почему опасно долго обходиться без сна

Известны официально зарегистрированные случаи, когда люди проводили без сна по несколько дней. С некоторых пор эти рекорды перестали фиксироваться, из-за неотъемлемых опасностей, связанных с лишением сна. Но что это за опасности? Что происходит с людьми, которые испытывают длительное недосыпание?По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сон необходим для исполнительных, эмоциональных и телесных функций, а недостаточный сон может повысить риск ряда заболеваний, включая диабет, болезни сердца, ожирение и депрессию. Эксперты говорят, что людям требуется постоянный сон от шести до восьми часов с одинаковым интервалом каждые 24 часа. Но нередко люди не спят целые сутки.Как отмечают ученые, на этой стадии лишения сна может быть сложно отличить сон от бодрствования. Активность мозга уже показывает сигналы о том, что человек находится на границе сна и бодрствования, даже если кажется, что он бодрствует.Это называется нарушением сна или микро-сном. Люди, которые отказываются от часов сна, кажутся бодрствующими, но их мозг непроизвольно погружается в своего рода ненормальный сон, который может включать в себя периоды невнимательности или галлюцинации. Но сон берет верх, мозг неизбежно погружается в сон.Но точно определить, как долго люди могут обходиться без сна, и хронологию развития побочных эффектов бывает трудно. Хроническое недосыпание, когда человек не спит в течение длительного периода, настолько разрушительно, что исследовать его на людях неэтично. В свое время это даже использовалось как форма психологической пытки.Хотя длительное лишение сна не может быть изучено, все же есть данные о людях с редким наследственным заболеванием, называемым фатальной семейной бессонницей (FFI). У этих пациентов есть генетическая мутация, которая вызывает накопление аномального белка в мозге и постепенно ухудшает сон. Их тела начинают разрушаться, и в конце концов они умирают, потому что аномальный белок накапливается и повреждает клетки их мозга. Расстройство убивает большинство пациентов в среднем в течение 18 месяцев.Исследование 2019 года с участием добровольцев, обнаружило, что настороженность и бдительность участников были относительно нормальными до 16 часов лишения сна. Но через 16 часов потеря внимания значительно возросла и была еще сильнее у участников с хронической бессонницей. Исследование 2000 года обнаружило, что бодрствование в течение 24 часов снижает зрительно-моторную координацию. Последствия лишения сна в течение 24 часов включали снижение времени реакции, невнятную речь, нарушение принятия решений, снижение памяти и внимания, раздражительность, нарушение зрения, слуха и зрительно-моторной координации, а также тремор.Через 36 часов у бессонных людей могут повыситься маркеры воспаления в крови и даже развиться гормональный дисбаланс и замедление метаболизма. Мало исследований о том, что происходит в 72 часа, но люди могут испытывать тревогу, депрессию, галлюцинации и проблемы с исполнительной функцией.Исследования американских врачей показали, что нарушение сна увеличивает эмоциональное выгорание и количество медицинских ошибок, о которых они сообщают сами себе. Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Medical Education, ординаторы-хирурги в Израиле показали «большую импульсивность, более медленную когнитивную обработку и нарушение исполнительных функций», чем до их 26-часовой смены. Посменные рабочие также подвержены высокому риску последствий нарушения сна, потому что они, как правило, недосыпают, не всегда могут спать в одно и то же время и часто вынуждены спать при выключенном свете, что противоречит естественному циклу сна человека.И очень важно знать, что вы не можете просто компенсировать недостаток сна завтра или на выходных. Лишение сна является кумулятивным, поэтому у тех, кто не спит, возникает своего рода дефицит сна. На каждый потерянный час сна требуется целых восемь часов сна для восстановления.Ограничение сна опасно и по другой причине: хотя воздействие на внимание может быть серьезным, вы можете этого не заметить сами. Тот, кто мало спит, может чувствовать себя хорошо или даже получить второе дыхание. Такие люди могут даже не догадываться, что у них бывают такие серьезные провалы во внимании.