Психиатр Сысоева: игнорирование повседневных дел может говорить о депрессии

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Врач-психиатр Вероника Сысоева назвала признаки депрессии, позволяющие диагностировать ее самостоятельно.Психиатр Сысоева рассказала в интервью, что депрессия лишает человека мотивации выполнять социальные функции. Например, говорить об этом психическом расстройстве может игнорирование повседневных дел – человек больше не видит смысла заниматься ими или ему недостает энергии.«Отсутствие сил и желания выполнять свои обычные социальные роли – ходить на работу, учебу, готовить еду и делать иные привычные дела – является одним из признаков депрессии», - сообщила медик.Кроме того, депрессия проявляется в отношении к своему внешнему виду. Например, человеку становится безразлично, что у него давно не мыта голова, он начинает одеваться более небрежно или неряшливо, не интересуется аксессуарами. Женщины могут игнорировать маникюр, макияж.Также о депрессии часто говорит пренебрежение социальными контактами.«Характерной чертой становится избегание общения с любимыми людьми, членами семьи, друзьями без видимого конфликта. Человек стремится к отчуждению. У него просто нет энергии больше ни на что», - отметила Вероника Сысоева.Помимо этого клиническая депрессия проявляется в нарушении сна, которое может принимать форму бессонницы или, наоборот, чрезмерной сонливости.