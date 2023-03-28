Врач Животов назвал лучшее время для приема витаминов

По словам врача-остеопата Владимира Животова, витамины или БАДы не всегда нужно запивать водой.Врач Животов констатировал, что люди часто принимают витамины неправильно. Например, запивают их водой. Между тем, заметил специалист, делать это нужно, только если такая необходимость предусматривается инструкцией.«В большинстве случаев люди запивают водой витамины и нутрицевтические препараты просто по привычке! Вода разбавляет концентрацию пищеварительных ферментов и желудочного сока, что плохо отражается на процессе пищеварения», – объяснил Владимир ЖивотовВрач назвал лучшее время для приема витаминов и добавок – это время, когда принимается пища. Запивать средства не обязательно, их можно проглатывать вместе с едой.Если инструкция к препарату предусматривает употребление воды, то делать это нужно НЕ во время приема пищи –за полчаса до еды или через два часа после.