Можно ли вылечить аллергию на пыльцу

Поллиноз — это сезонное заболевание, причиной которого является аллергия к аллергенам пыльцы растений. О том, можно ли это лечить и каким образом, рассказал РИАМО врач-аллерголог Евгений Варламов.В первую очередь человеку необходимо уменьшить взаимодействие с аллергенами пыльцы: к примеру, избегать поездок за город в период цветения и походов в лес.Также важно регулярно проветривать комнаты, но только вечером. А по возвращению домой с улицы необходимо сменить одежду и принять душ. При этом не стоит пренебрегать ежедневной уборкой помещения.В период пыления растений врач также не рекомендовал проводить вакцинации и плановые операции.«При медикаментозном лечении сезонного аллергического ринита обязательным компонентом является применение антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты следует начать принимать за 2 недели до начала и продолжить прием до конца сезона пыления», – порекомендовал Евгений Варламов.