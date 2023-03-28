Можно ли вылечить аллергию на пыльцу
В первую очередь человеку необходимо уменьшить взаимодействие с аллергенами пыльцы: к примеру, избегать поездок за город в период цветения и походов в лес.
Также важно регулярно проветривать комнаты, но только вечером. А по возвращению домой с улицы необходимо сменить одежду и принять душ. При этом не стоит пренебрегать ежедневной уборкой помещения.
В период пыления растений врач также не рекомендовал проводить вакцинации и плановые операции.
«При медикаментозном лечении сезонного аллергического ринита обязательным компонентом является применение антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты следует начать принимать за 2 недели до начала и продолжить прием до конца сезона пыления», – порекомендовал Евгений Варламов.
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