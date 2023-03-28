Диетолог Соломатина предупредила о вредных свойствах цельнозернового хлеба
Цельнозерновой хлеб считается полезным, однако есть этот продукт можно не всем. Диетолог Соломатина предупредила о вредных свойствах такого хлеба для некоторых людей.
«Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, которая при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может быть противопоказана. Она способна вызывать вздутие, метеоризм», – обратила внимание врач.
Специалистка отметила, что цельнозерновой хлеб является «грубой едой». Включая его в рацион, нужно быть уверенным в хорошем состоянии желудка и кишечника. Если на слизистой оболочке органов пищеварения имеются язвы, воспалительные участки, хлебная клетчатка может травмировать их.
Продолжая разговор о вредных свойствах цельнозернового хлеба, Елена Соломатина констатировала, что его потребление может ухудшать самочувствие в тех случаях, когда имеется непереносимость глютена – белка злаковых культур.
«Хлеб, будь то цельнозерновой или нецельнозерновой, содержит глютен, поэтому может быть неполезен людям с аллергией или непереносимостью клейковины», - сказала медик .
Эксперт уточнила, что при данном состоянии иммунная система начинает разрушать тонкий кишечник, если съедается продукт, содержащий пшеничный или ржаной белок. Хлеб как раз и является таким продуктом.
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