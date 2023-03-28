Почему пропадает голос и как его вернуть: мнение врача

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Обычная простуда может пойти не по плану – и вместо боли в горле и насморка вы обнаруживаете, что голос стал хриплым или пропал вовсе.При дыхании наши голосовые связки, внешне напоминающие букву V, расходятся, через них проходит воздух. При разговоре или пении связки наоборот смыкаются. Поэтому воздух проникает через них с усилием, провоцируя вибрацию свободного края. Так возникает звук. У охриплости, а также изменения тембра, высоты, громкости и силы голоса есть медицинский термин – дисфония.Как правило, у этой проблемы могут быть 4 разных причины. Первая — патология лор-органов, воспаление ротоглотки, так называемые тонзиллофарингиты или ларингиты. Вторая — эндокринные нарушения, проблемы с щитовидной железой. Третья — стрессовые дисфонии, это проблемы неврологии, связанные с нарушением иннервации. Четвертая — новообразования ротоглотки, это уже онкология.Поскольку причин у дисфонии несколько и некоторые из них косвенно влияют на продолжительность жизни, важно в этой ситуации обратиться к специалисту. Он проведет осмотр и установит причину потери или охриплости голоса. Пациенту проводится ларингоскопия – для диагностики заболеваний ротоглотки, изменения голосовых связок. Только после осмотра врач может поставить диагноз и назначить лечение или дополнительную диагностику. Например, УЗИ щитовидной железы, компьютерную или магнитно-резонансную томографию шеи для исключения злокачественных новообразований, лимфаденопатий и других патологий.Можно ли помочь себе до посещения специалиста?На первых этапах в любом случае проводится противовоспалительная терапия, чтобы снять воспаление с голосовых связок, уменьшить их отек. Если человеку помогают обычные растворы для полоскания, таблетированные формы с лекарственным компонентом для рассасывания – этого должно быть достаточно при ларингите. Если голос при этой терапии не возвращается, стоит подумать о других причинах возникновения проблемы.Чтобы голос восстановился быстрее, также нужно:отказаться от курения, если есть эта привычка, хотя бы в процессе реабилитации;соблюдать голосовой покой – от двух дней;пить теплые напитки, избегать холодных и горячих чая, кофе, газировки;отказаться от алкоголя;ограничить потребление копченых, острых, пряных продуктов, так как они усиливают выработку слизи и отек гортани.Если кроме охриплости, потери голоса появились затруднения при глотании, а также постоянная боль в горле, кровохарканье – к врачу стоит пойти немедленно.