Работает особым образом: какие процессы происходят в мозге счастливого человека
Счастье — это субъективное ощущение, его очень трудно измерить и описать. Но ученые разделяют ощущение счастья на два вполне объективных компонента — эмоциональную составляющую с сочетанием отрицательных и положительных эмоций, а также когнитивный фактор — работу сознания.
Если говорить о счастливой жизни, она складывается из позитивных эмоций и осмысленного отношения к происходящему в окружающем мире и внутри себя. Но что же происходит в мозге счастливых людей? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-невролог Елена Чернова.
Чувства, ощущения и эмоции
Все, что мы видим, слышим, ощущаем и чувствуем, — рождается в мозге. Органы чувств — лишь проводники наших ощущений. Эмоции — это ответ на любые поступающие сигналы от внешней среды или самого организма.
Они обрабатываются в лимбической системе, которая параллельно с этим регулирует и другие функции — сигналы от органов чувств, циркадные ритмы. Таким образом эмоции — это реакции мозга на внешние обстоятельства, влияние окружающего мира или внутренние стимулы: мысли, воспоминания.
Оценить счастье сложнее, чем горе и страх
Развитие отрицательных эмоций — отвращения, страха, агрессии и других — изучено достаточно хорошо. Они формируются в мозжечковой миндалине (или миндалевидном теле). Это базовые эмоции, которые появились благодаря эволюции. Счастье и положительные эмоции формируются гораздо сложнее.
По мнению психологов и нейробиологов, позитивные эмоции завязаны на получении удовольствия. Поэтому исследователями изучаются эмоциональные отклики довольных людей, но пока есть много непонятного. Еще в прошлом веке во время различных экспериментов удалось открыть центр удовольствия. Он включался при поступлении стимулов, которые дают приятные ощущения, повышают настроение.
В этом участвуют различные нейромедиаторы — серотонин, мелатонин, дофамин. По мере исследований удалось определить, что центров удовольствия несколько — это не только уже упомянутая лимбическая система, но и области коры — орбитофронтальная зона и островковая доля.
Счастливые люди живут без стресса
Было доказано, что центры удовольствия работают в тесной взаимосвязи между собой, реагируют на выделение нейромедиаторов и связаны в еще более обширную сеть — систему вознаграждения. Она отвечает за различные аспекты жизни, которые связываются с получением вознаграждения. Сюда относят желание получить приятный стимул, ощущение удовольствия, позитивные эмоции в ответ на положительные стимулы. Все это подталкивает людей к тому, чтобы быть счастливее.
Если же воздействуют стрессы, они за счет выплеска гормонов (кортизола, адреналина, норадреналина) подавляют работу нейромедиаторов радости и удовольствия. Если стресс короткий, быстро разрешимый, в ответ на его влияние активизируется продукция дофамина, серотонина и эндорфинов. Они дают организму последующее ощущение расслабленности, помогают пережить стресс без потерь.
Поэтому людям важно предупреждать стрессы, бороться с ними, чтобы стать счастливее. Но совсем без стресса жить тоже нельзя, физиологические стрессовые раздражители подстегивают и держат в тонусе.
Какие вещества «живут» в счастливом мозге
Поскольку мы уже коснулись нейромедиаторов и гормонов, стоит немного подробнее описать роль тех из соединений, чьи функции уже изучены. Они влияют на общее формирование счастья и позитивного отношения к жизни, нужно знать, как стимулировать их выработку.
Дофамин — один из самых известных медиаторов. Он контролирует моторные функции и когнитивные, а также систему вознаграждений. Он выделяется в ответ на любые приятные стимулы — еду, секс, приятные прикосновения, появление близкого человека. Все, что приятно, дает удовольствие, а само удовольствие несет радость и счастье.
Серотонин — второй медиатор, участвующий в получении положительных эмоций. Дополнительно он влияет на сон и память. При его дефиците возникает депрессия и тревога.
«Искусственное» счастье — недолгое
Еще одна группа нейромедиаторов, дающих ощущение счастья и удовольствия, — это эндорфины. Они влияют на опиоидные рецепторы мозга. При стрессе они выделяются для нашей защиты, помогают уменьшить боль.
Иногда люди заменяют натуральные гормоны счастья «синтетикой» — психотропными средствами, которые действуют аналогично натуральным веществам. Но опасность всех этих действий в том, что ощущение эйфории возникает только в начале и затем сменяется «ломкой» из-за зависимости от их приема. Подобные вещества не сделают счастливым, а только спровоцируют тяжелую болезнь и гибель.
«Родовый» гормон и счастье
В гипоталамусе выделяется особый гормон — окситоцин. Он формирует привязанность к другим людям. В особенно больших количествах он выделяется при родах и во время лактации, формируя тесную связь между мамой и малышом. Небольшое количество окситоцина выделяется при интимной близости, он формирует ощущение удовольствия при сексе.
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