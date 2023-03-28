Работает особым образом: какие процессы происходят в мозге счастливого человека

Сложно измерить счастье. Но тот факт, что у счастливых людей мозг работает иначе, никто не отрицает. Нашими эмоциями управляют гормоны, которые выделяются именно в мозге и управляют телом.Счастье — это субъективное ощущение, его очень трудно измерить и описать. Но ученые разделяют ощущение счастья на два вполне объективных компонента — эмоциональную составляющую с сочетанием отрицательных и положительных эмоций, а также когнитивный фактор — работу сознания.Если говорить о счастливой жизни, она складывается из позитивных эмоций и осмысленного отношения к происходящему в окружающем мире и внутри себя. Но что же происходит в мозге счастливых людей? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-невролог Елена Чернова.Чувства, ощущения и эмоцииВсе, что мы видим, слышим, ощущаем и чувствуем, — рождается в мозге. Органы чувств — лишь проводники наших ощущений. Эмоции — это ответ на любые поступающие сигналы от внешней среды или самого организма.Они обрабатываются в лимбической системе, которая параллельно с этим регулирует и другие функции — сигналы от органов чувств, циркадные ритмы. Таким образом эмоции — это реакции мозга на внешние обстоятельства, влияние окружающего мира или внутренние стимулы: мысли, воспоминания.Оценить счастье сложнее, чем горе и страхРазвитие отрицательных эмоций — отвращения, страха, агрессии и других — изучено достаточно хорошо. Они формируются в мозжечковой миндалине (или миндалевидном теле). Это базовые эмоции, которые появились благодаря эволюции. Счастье и положительные эмоции формируются гораздо сложнее.По мнению психологов и нейробиологов, позитивные эмоции завязаны на получении удовольствия. Поэтому исследователями изучаются эмоциональные отклики довольных людей, но пока есть много непонятного. Еще в прошлом веке во время различных экспериментов удалось открыть центр удовольствия. Он включался при поступлении стимулов, которые дают приятные ощущения, повышают настроение.В этом участвуют различные нейромедиаторы — серотонин, мелатонин, дофамин. По мере исследований удалось определить, что центров удовольствия несколько — это не только уже упомянутая лимбическая система, но и области коры — орбитофронтальная зона и островковая доля.Счастливые люди живут без стрессаБыло доказано, что центры удовольствия работают в тесной взаимосвязи между собой, реагируют на выделение нейромедиаторов и связаны в еще более обширную сеть — систему вознаграждения. Она отвечает за различные аспекты жизни, которые связываются с получением вознаграждения. Сюда относят желание получить приятный стимул, ощущение удовольствия, позитивные эмоции в ответ на положительные стимулы. Все это подталкивает людей к тому, чтобы быть счастливее.Если же воздействуют стрессы, они за счет выплеска гормонов (кортизола, адреналина, норадреналина) подавляют работу нейромедиаторов радости и удовольствия. Если стресс короткий, быстро разрешимый, в ответ на его влияние активизируется продукция дофамина, серотонина и эндорфинов. Они дают организму последующее ощущение расслабленности, помогают пережить стресс без потерь.Поэтому людям важно предупреждать стрессы, бороться с ними, чтобы стать счастливее. Но совсем без стресса жить тоже нельзя, физиологические стрессовые раздражители подстегивают и держат в тонусе.Какие вещества «живут» в счастливом мозгеПоскольку мы уже коснулись нейромедиаторов и гормонов, стоит немного подробнее описать роль тех из соединений, чьи функции уже изучены. Они влияют на общее формирование счастья и позитивного отношения к жизни, нужно знать, как стимулировать их выработку.Дофамин — один из самых известных медиаторов. Он контролирует моторные функции и когнитивные, а также систему вознаграждений. Он выделяется в ответ на любые приятные стимулы — еду, секс, приятные прикосновения, появление близкого человека. Все, что приятно, дает удовольствие, а само удовольствие несет радость и счастье.Серотонин — второй медиатор, участвующий в получении положительных эмоций. Дополнительно он влияет на сон и память. При его дефиците возникает депрессия и тревога.«Искусственное» счастье — недолгоеЕще одна группа нейромедиаторов, дающих ощущение счастья и удовольствия, — это эндорфины. Они влияют на опиоидные рецепторы мозга. При стрессе они выделяются для нашей защиты, помогают уменьшить боль.Иногда люди заменяют натуральные гормоны счастья «синтетикой» — психотропными средствами, которые действуют аналогично натуральным веществам. Но опасность всех этих действий в том, что ощущение эйфории возникает только в начале и затем сменяется «ломкой» из-за зависимости от их приема. Подобные вещества не сделают счастливым, а только спровоцируют тяжелую болезнь и гибель.«Родовый» гормон и счастьеВ гипоталамусе выделяется особый гормон — окситоцин. Он формирует привязанность к другим людям. В особенно больших количествах он выделяется при родах и во время лактации, формируя тесную связь между мамой и малышом. Небольшое количество окситоцина выделяется при интимной близости, он формирует ощущение удовольствия при сексе.