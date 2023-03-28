Психиатр Говорин перечислил неочевидные признаки психических расстройств

Психиатр Николай Говорин: люди могут не осознавать имеющихся у них психических проблем.Понять, что у человека имеется психическое расстройство, часто бывает непросто. Еще сложнее самостоятельно анализировать состояние своей психики и приходить к выводу о наличии нарушений. По словам психиатра Говорина, на это влияет уровень образования, а также то, насколько хорошо человек осознает собственные особенности, склонен ли он к рефлексии, насколько глубоким и развитым является как личность.Когда речь заходит о психических расстройствах, многим кажется, что они выражаются в чем-то очень неординарном, резко отличающемся от общепринятых норм. Однако их признаки могут быть и неочевидными, принимая форму распространенных нарушений, которые обычно связывают с рутинными проблемами вроде усталости, перегрузок, стресса.Николай Говорин отметил в интервью «Радио 1», что одним из таких неочевидных симптомов расстройства психики может быть нарушение привычного ритма жизни и сна. Например, человек жалуется на то, что стал плохо спать, хотя ни о чем конкретном не беспокоится, не переживает. Это вполне может оказаться проявлением психического расстройства. Или же он тревожится, но из-за чего – не может объяснить сам. Это тоже один из «красных флажков».По словам Говорина, проблемы с психикой часто принимают форму именно тревожных расстройств разной степени интенсивности, вплоть до таких, которые мешают нормально работать и жить.«Главные симптомы – это нарушение сна, сниженное настроение, тревога, навязчивость, когда человек вынужден выполнять какие-то ритуализированные действия, чтобы снять это напряжение», - рассказал психиатр о том, как узнать данные расстройства.Врач добавил, что довольно часто психические проблемы бывают легкими, пограничными. Но порядка трети людей, страдающих ими, не в состоянии справиться с этими расстройствами самостоятельно. Психиатр посоветовал не стесняться обращаться к специалистам за помощью.