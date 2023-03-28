Укус насекомого: десять признаков, требующих обращения к врачу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В некоторых случаях укус насекомого может быть чрезвычайно опасным.По мере улучшения погоды увеличивается количество посещений людьми природных мест. Вместе с этим повышаются риски оказаться укушенными насекомыми. По данным Американской академии дерматологии (AAD), осложнения чаще всего возникают в результате укусов комаров, постельных клопов, блох, пчел, ос, а также некоторых видов пауков, мух или муравьев.Эксперты советуют обращаться к врачам при появлении любого из следующих симптомов, возникающих после укуса насекомого.ОдышкаОщущение сжимающегося горла.Отек губ, языка или лица.Боль в груди.Учащенное сердцебиение, длящееся более чем несколько минут.Головокружение.Тошнота, рвота.Головная боль.Красная кольцевидная сыпь после укуса клеща (признак болезни Лайма).Лихорадка, сопровождающаяся красной или черной сыпью, которая распространяется по телу.