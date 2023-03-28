Ученый развеял миф о том, что клещи сидят на деревьях

Бытует расхожее представление о том, что клещи могут атаковать своих жертв, падая с веток деревьев. Но это миф, уверяют специалисты. Где же агрессоры поджидают потенциальную жертву и как от них защититься.Энтомолог Вадим Марьинский, научный сотрудник МГУ, рассказал об особенностях повадок этих опасных существ. Вопреки представлению дилетантов, они не являются насекомыми. Это паукообразные животные. По деревьям клещи ползать не умеют, перемещаются исключительно по земле и в траве.Организм паукообразных прекрасно чувствует вибрацию. Когда какое-то теплокровное животное или человек появляется рядом, клещ старается зацепиться за него. Ухватится и ползет, ищет место, где удобнее прокусить кожу.Важно помнить, что даже наличие островков снега не является помехой для его «охоты». Если солнышко греет достаточно, большая часть территории прогрелась, то эти существа начинают проявлять активность.Поэтому, отправляясь в лес, даже в парк или занимаясь хозяйственными работами на дачном участке, уже в эти дни начала весны надо не забывать о мерах предосторожностиЭксперт советует максимально закрывать кожу одеждой, в идеале, из плотной ткани. Брюки лучше всего надевать самые светлые. Тут мы тоже редко следуем правилу, подбирая «немаркий» низ для подобных вылазок на природу. Нужен именно светлый, поскольку на таком «инородное тело» намного заметнее. Штаны, напоминает специалист, перед отправкой в лес следует обрызгать репеллентом тщательнее всего.Вытаскивание присосавшегося клеща лучше доверить специалисту. Если браться самим, то аккуратно, чтобы не оторвать головку. Тихонько раскачивать, вывинчивать с помощью пинцета, нити. Но не поливать растительным маслом. Этот «народный» способ неэффективен, уверяет специалист.