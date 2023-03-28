Кардиолог Кузнецов рассказал, что позволяет узнать нетипичный инфаркт

Кардиолог Андрей Кузнецов: инфаркт может протекать без боли.Развитие инфаркта является следствием закупорки коронарной артерии, обеспечивающей кровью сердечную мышцу (миокард). В результате такой закупорки прекращается поступление крови к сердцу и возникает некроз, который грозит человеку гибелью. Одним из характерных симптомов инфаркта является стойкая (более 10 минут) боль в груди, которая может казаться сжимающей, давящей или жгучей, и не проходит после принятой таблетки нитроглицерина.Кардиолог Кузнецов рассказал в интервью, что инфаркт миокарда может принимать атипичную форму, не вызывая болей, которыми характеризуются «классические» сердечные приступы.«Безболевая ишемия миокарда определяется как клинический вариант ишемической болезни сердца (ИБС), при которой преходящее нарушение кровоснабжения миокарда не сопровождается приступом стенокардии и выявляется только с помощью инструментальных методов исследования – электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ)», - сообщил Андрей Кузнецов.По словам эксперта, риск нетипичного инфаркта является особенно высоким для людей, у которых имеется сахарный диабет, деменция, атеросклероз, а также для тех, кто курит, злоупотребляет алкоголем.«Отсутствие боли увеличивает смертность, потому что пациенты не обращаются за медицинской помощью своевременно».Андрей Кузнецов объяснил, какие ощущения позволяют узнать нетипичный инфаркт.Головокружение.Внезапная сильная потливость с холодным потом.Обморок.Тяжелое дыхание, одышка с нехваткой воздуха, удушье.Онемение в конечностях.Дискомфорт, боль с левой стороны тела, отдающая в руку, плечо, шею, спину, челюсть.Тошнота, рвота.Боль в животе.Повышение температуры тела (небольшое).