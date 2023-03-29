Врач Королева: для кого вреден березовый сок?

Эндокринолог и диетолог Егана Королева: березовый сок полезен, но пить его можно не всем.Свежий березовый сок является богатым источником витаминов (в частности, содержит витамины В1, В12) и микроэлементов, таких как калий, натрий, магний, кальций. Также он дает организму железо.В то же время существуют противопоказания к его употреблению – об этом рассказала в интервью «Москве 24» врач Егана Королева.«Как эндокринолог, я не советую березовый сок пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы», - поделилась специалист.Также медик назвала напиток вредным для людей с аллергией на пыльцу – у них питье этого сока может спровоцировать развитие «серьезных аллергических реакций».Вреден березовый сок и при наличии мочекаменной болезни, предупредила врач.Людям, которые могут позволить себе такой сок, Королева посоветовала пить его в меру – максимум два стакана на протяжении дня.«Плюс напитка в том, что его можно пить даже людям с желудочно-кишечными заболеваниями (не в острый период), например при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при болезнях печени и желчного пузыря», - констатировала эксперт.