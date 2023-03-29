Токсиколог Кутушов назвал вызывающие воспаление пищевые привычки

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Токсиколог Михаил Кутушов: пищевые привычки людей могут способствовать обострению воспаления или же, наоборот, помогают его подавлять.Профессор Кутушов рассказал, что одной из самых вредных в плане риска воспаления пищевых привычек является регулярное употребление сахара (в том числе продуктов с добавленным сахаром). В своем телеграм-канале медик отметил, что сахар лишен какой бы то ни было биологической ценности для человеческого организма.«Никаких полезных веществ, только "голая глюкоза". Но самое важное – сахар стимулирует и увеличивает любое воспаление», - предупредил специалист.Также вызывающей воспаление пищевой привычкой токсиколог Кутушов назвал употребление большого количества продуктов, содержащих глютен, – в частности, хлеба. Профессор посоветовал ограничивать дневную дозу хлеба одним-двумя кусками, отметив попутно, что совсем не обязательно есть его с каждым приемом пищи. По словам эксперта, люди, которые привыкли есть с хлебом практически все первые и вторые блюда, как правило, имеют проблемы с весом. Кроме того, это вредит работе кишечника, ослабляет организм из-за переизбытка глютена.«Регулярное и чрезмерное употребление глютена провоцирует хроническое воспаление кишечника, стимулирует избыток слизи и плохо влияет на щитовидную железу», - объяснил Михаил Кутушов.Дополнительно ученый проинформировал, что подверженность организма воспалению усиливается при частом потреблении продуктов, богатыми лектинами. Токсиколог объяснил, что лектины являются белками, которые с большим трудом усваиваются пищеварительной системой. Их пищевые источники – это сырые зерновые, бобовые, а также пасленовые в виде помидоров, перца, баклажанов, картофеля.