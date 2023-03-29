Какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления?
Терапевт Алексеева объяснила, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что метеозависимые люди должны заблаговременно осведомляться о резких колебаниях атмосферы, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия, иметь при себе необходимые препараты, определенным образом планировать свой день.
«Главное во время таких скачков – это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди барическую пилу», - поделилась Лариса Алексеева.
Медик уточнила, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в те дни, когда возникают перепады атмосферного давления.
Головные боли.
Боли в суставах.
Нарушения сердечно-сосудистого характера.
Проблемы со сном.
Повышенная усталость.
Эмоциональные расстройства, включая апатию, раздражительность и агрессию.
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