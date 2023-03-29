Терапевт Лариса Алексеева: людям с метеозависимостью нужно следить за изменениями атмосферного давления.Терапевт Алексеева объяснила, какие недомогания могут возникать на фоне перепадов атмосферного давления. Беседуя с «Вечерней Москвой», врач отметила, что метеозависимые люди должны заблаговременно осведомляться о резких колебаниях атмосферы, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия, иметь при себе необходимые препараты, определенным образом планировать свой день.«Главное во время таких скачков – это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди барическую пилу», - поделилась Лариса Алексеева.Медик уточнила, какие проблемы со здоровьем могут обостряться в те дни, когда возникают перепады атмосферного давления.Головные боли.Боли в суставах.Нарушения сердечно-сосудистого характера.Проблемы со сном.Повышенная усталость.Эмоциональные расстройства, включая апатию, раздражительность и агрессию.