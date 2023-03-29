Невролог Алехина: 4 контрольных признака при ходьбе, которые сигнализируют о дефиците B12

Если не лечить, симптомы дефицита B12 могут продолжать ухудшаться, что затрудняет повседневную деятельность, такую как ходьба, общение с людьми и даже поход на работу.Витамин B12 является жизненно важным для организма питательным веществом, которое можно найти во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца и сыр. Он необходим для выполнения множества функций в организме, в том числе для создания здоровых эритроцитов. Они необходимы для транспортировки кислорода по всему телу.Побочные эффекты дефицита B12 могут повлиять на многие различные органы и функции организма. Обнаружение этих побочных эффектов как можно раньше означает, что вы сможете обратиться за лечением как можно скорее. Лечение может включать инъекции B12, если у вас серьезный дефицит."Некоторые симптомы дефицита B12 могут быть заметны при ходьбе. Люди с низким содержанием B12 могут испытывать мышечную слабость, чувство слабости или усталости, проблемы с балансом и координацией, а также мурашки по коже. Это связано с тем, что дефицит может повлиять на ваш мозг и нервную систему, а также на другие части вашего тела", - говорит врач-невролог Александра АлехинаДругие симптомы, на которые следует обратить внимание, могут включать:Быстрое дыхание или одышкаГоловные болирасстройство желудкаПотеря аппетитаСердцебиениеПроблемы со зрениемДиареяБолезненный или красный язык, иногда с язвами во ртуПроблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)ОнемениеПсихологические проблемыНедержание.Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные этим заболеванием, могут быть необратимыми, если их не лечить. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения.