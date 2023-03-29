Диетолог Марият Мухина раскрыла скрытую пользу микрозелени

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В последние годы огромную популярность во всем мире приобрела так называемая микрозелень. По мнению специалистов, ростки некоторых растений несут в себе огромное количество витаминов. Несмотря на это многие россияне довольно подозрительно относятся к такой новинке. В интервью для «Слово и Дело» диетолог Марият Мухина рассказала о скрытой пользе микрозелени.В первую очередь, специалист отмечает, что витаминов в таком продукте действительно с избытком. При этом не следует пытаться вырастить микрозелень несколько крупнее. Дабы не лишить ее полезных свойств.Кроме того, есть у этого носителя витаминов и еще один заметный плюс. Речь идет о возможности насыщения организма при небольшом количестве пищи. По словам Марият Мухиной, гормон сытости, лептин, действует в первую очередь через зрительный анализатор. И, украшая еду микрозеленью, можно не только сохранить хорошую фигуру, но и чувствовать сытость.