Врач Захарова: тревога и депрессия ускоряют старение

Самая большая разница между биологическим возрастом и фактическим возрастом, вызванным психическим заболеванием, составляет около двух лет.От здорового питания до физических упражнений, хорошая забота о своем физическом здоровье является основой долгой жизни. Тем не менее, ваше психическое здоровье также влияет на вашу продолжительность жизни. Новые исследования показывают, что психические заболевания могут ускорить старение.Люди с психическими расстройствами, такими как биполярное расстройство, депрессия и тревога, могут быть биологически на два года старше своего фактического хронологического возраста.Это может произойти, потому что психическое здоровье связано со скоростью, с которой стареет тело. Исследование сосредоточено на биологическом старении у людей с биполярным расстройством, депрессией или тревожным расстройством.Исследователи искали специфические маркеры, связанные со старением, и связывали их с историей психических заболеваний. Предыдущие исследования связывали изменения в метаболитах организма — продуктах метаболизма — с процессом старения, при этом некоторые типы уменьшаются по мере взросления людей."Результаты показали, что люди с психическими заболеваниями в анамнезе имели более старший биологический возраст, чем их фактический возраст. Различия между биологическим и хронологическим возрастом были наибольшими у людей с биполярным расстройством и наименьшими у людей с тревожным расстройством", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Ученые наблюдали самую большую разницу между биологическим возрастом и фактическим возрастом у людей с биполярным расстройством, в среднем около двух лет.«Для депрессии соответствующая разница составила около одного года, а для тревожного расстройства — 0,7 года. Вывод о том, что эти различия были наибольшими у людей с биполярным расстройством, мы наблюдали для других показателей биологического старения, например, при рассмотрении слабости».