Выше нос, но не всегда: хирурги объяснили, поможет ли ринопластика избавиться от храпа

Операция по изменению формы носа — одна из самых популярных в сфере пластической хирургии наравне с маммопластикой. Однако делать ее сложнее и дольше, а специалистов по ринопластике существенно меньше.Именно нос в большой степени создает общее впечатление от лица, поэтому ошибки здесь дорого стоят.Зависит от случаяРинопластика стабильно занимает второе-третье место по частоте обращений к пластическим хирургам, отметила Любовь Сафонова, эстетический пластический хирург института красоты «Галактика». Но это весьма специфический вид операции, и далеко не все пластические хирурги ее делают.— В «Галактике» в некоторые сезоны такие операции выходят даже на первое место, у нас много специалистов-ринопластов, — говорит она. — Причины обращения можно разделить на условные группы. Например, есть возрастная — так называемого переходного взросления, — когда абсолютно любой нос будет вызывать страдания как «уродливый». И даже с идеальной формой юноши и девушки нередко обращаются к хирургу. С этой категорией, конечно, сложно работать, потому что проблема там явно не в носе. Другие обращаются за антивозрастной ринопластикой, ведь эта часть лица со временем тоже меняется. К тому же определенные формы носа молодят, а некоторые — усугубляют ощущение от возраста. Еще одна категория — люди с последствиями травм.— Ринопластика — одна из самых популярных операций наряду с маммо-, блефаропластикой и липосакцией, — согласилась Юлия Лебедева, кандидат медицинских наук, пластический хирург клиники A3BEAUTE. — Но практикующих специалистов действительно очень мало: операция сложна в техническом плане, так как касается не только эстетики, но и дыхания, и пациенты здесь сложные. Нос — это центр лица, где все возможные недостатки сразу видны. Именно он придает лицу характер и меняет восприятие человека, поэтому крайне важно выбрать хорошего специалиста. В моей практике редко приходят пациенты с проблемой, которая видна только им, — чаще это объективные причины, совпадающие с необходимостью восстановить дыхание.При этом Юлия Лебедева убеждена, что далеко не все «некрасивые» носы нужно оперировать:— Если пациент долго сомневается после консультации — то, скорее, нет. Если же при взгляде в зеркало у него ухудшается настроение, он не фотографируется или избегает определенных ракурсов, меньше общается, тут все же стоит сделать операцию и забыть про комплексы.Техника решаетРинопластика — самая технологичная операция. Существует множество вариантов ее выполнения: с закрытым или открытым доступом, с сохранением структур носа или полной их реконструкцией, говорит Юлия Лебедева. Все зависит от пожелания пациента, исходной анатомии и подхода специалиста.— Важная особенность ринопластики в том, что она проводится под общим наркозом, — добавила она. — Нередко пациенты просят местную анестезию, не понимая, насколько это сложная и длительная операция. Любая чувствительность вызывает повышение давления и усиливает кровотечение, что затрудняет доктору работу и доставляет дискомфорт пациенту. Так что не стоит пугаться наркоза — тем более современный его вариант достаточно безопасен, а тщательное предоперационное обследование сводит к минимуму все возможные осложнения.— Ринопластика развита в мире — и в США, и в Турции, и во многих других государствах. При этом в каждой стране есть свои школы проведения этой операции, — продолжила Любовь Сафонова. — Наличие их, с одной стороны, хорошо, а с другой — препятствует проникновению технологий и интегрированию с коллегами из других школ. Сегодня развитие коммуникаций позволило частично снять эти барьеры, и мы можем помочь пациенту, используя все возможности. Ну и, конечно, я как специалист добавляю в авторский подход методы различных школ.Красота плюс пользаЛюбовь Сафонова глубоко убеждена, что функция порождает форму, а форма обеспечивает функцию. Так что если говорить о нарушениях работы носа, то вполне возможно, что проблема именно в форме перегородки — части носовой конструкции, которая, как ось, обеспечивает положение всех остальных структур. Потому делать коррекцию перегородки отдельно не стоит — не исключено, что при эстетической коррекции у человека с нарушениями носового дыхания проблема сама уйдет с нормализацией формы.— Но бывает и так: в неблагоприятных условиях измененной формы носа кривая перегородка компенсирует нарушенную функцию изменениями нехирургического порядка — например, гипертрофией носовых раковин или еще какими-то компенсаторными механизмами, которые после нормализации формы носа развиваются обратно, хотя и не мгновенно, на это уходит от 3 от 9 месяцев, — продолжила эксперт. — После операции нормализация дыхания сначала ощущается сразу, потом на какое-то время уходит, и носу требуется время на восстановление.Полноценное оздоровление происходит к концу девятого месяца. Поскольку в дыхании участвует множество структур, его нарушение может быть связано не только с носом. Например, остеохондроз шейно-затылочного отдела может приводить к нарушению дыхания и даже к отеку в области носа — и в том числе к храпу. Поэтому не всегда изменения носа решают проблему дыхания: тут нужен комплексный подход.— Проблема ночного храпа сложная, и существуют целые специализированные центры по лечению этого состояния, — добавляет Юлия Лебедева. — В отдельных случаях он действительно вызван обструкцией дыхательных путей, и в таком случае ринопластика поможет. Но если есть другие проблемы, нужно будет обращаться в такие центры. Поскольку для проведения ринопластики нам необходим хрящевой материал для укрепления отделов носа и фиксации их в нужном положении, мы используем небольшой фрагмент перегородочного хряща. Поскольку мы будем работать с перегородкой, нам не составляет труда убрать все неровности перегородки и восстановить проходимость дыхательных путей. Если ринопластика не первая или была проведена ранее септопластика, то возможности взять фрагмент перегородочного хряща уже нет. В таком случае потребуется реберный хрящ, а это намного сложнее. Поэтому оптимально корректировать носовое дыхание одновременно с эстетикой, а не делать две разные операции.Без ножаПациенты, желающие изменить нос, но избежать серьезных вмешательств, нередко заводят речь о безоперационной ринопластике. Действительно, определенные «фишки» для коррекции носа у косметологов есть, отметила Любовь Сафонова, но это скорее не про изменение формы, а про исправление некоторых недостатков.— Изменить форму невозможно ни массажами, ни бандажами, ни прищепками и пластырями — чего здесь только не предлагают, — добавила Сафонова. — К тому же при таких манипуляциях есть серьезные подводные камни — ошибки могут привести к некрозу покровных тканей носа. В целом безоперационных манипуляций реально мало.— Тут есть две стороны, — продолжила Юлия Лебедева. — С одной стороны, пациент не хочет серьезных воздействий и долгой реабилитации, с другой — приходит за стабильным эстетически удовлетворительным результатом. Так вот, безоперационная ринопластика эффективностью не отличается. Тут могут применять как филлеры на основе гиалуроновой кислоты, так и нити, и ботокс. Но за этой операцией чаще всего приходят, чтобы уменьшить нос, а филлеры, напротив, добавляют объем. Нити же дают кратковременный эффект и нередко в области носа воспаляются и нагнаиваются. Также результаты безоперационной ринопластики показывают сразу после процедуры, что может ввести в заблуждение — ведь этот результат меняется со временем. В конечном итоге все рано или поздно приходят к пластическому хирургу.Курносым быть уже не модно— Была мода на курносые — теперь мода на прямые, — рассказала Любовь Сафонова. — В кино 80-х годов, где уже много прооперированных лиц, заметна преобладающая форма — и она совсем не такая, как модно сейчас. Если знать, какие методики ринопластики были тогда, можно сделать вывод, что развитие пластической хирургии, уровень технологий и методик и то, какие формы можно создать, изменились — именно это и создает моду. Ведь мода — это часто повторяющийся вариант. Добавлю, что носы не только уменьшают, но и увеличивают — например, за таким вариантом часто приходят представители монголоидной расы.Риски и восстановлениеПри грамотно выполненной ринопластике проблем возникнуть не должно, считает Юлия Лебедева. Если были жалобы на нарушение носового дыхания и неровности перегородки, то в процессе их убирают. Но при ринопластике сужается кончик носа и ноздри, что может декомпенсировать носовое дыхание, так что требуется определенная профилактика.— Считается, что примерно на 10-й день, когда мы снимаем гипс или лангету, заканчивается ранний период реабилитации, — пояснила эксперт. — Тогда пациент уже без особых признаков прошедшей операции возвращается к социальной жизни. Ринопластика считается легкой в плане восстановления — без особых отеков, болей и гематом. Так как мы работаем с пьезоаппаратом, который не повреждает мягкие ткани и позволяет работать только с костью, период реабилитации составляет 10-11 дней. Сразу после операции мы назначаем аппаратный лимфодренаж, микротоковую и светотерапию для ускорения заживления и разрешения отека. Обязательно выдаем аптечку со всеми необходимыми медикаментами и средствами ухода, даем рекомендации — и на 4-5 день приглашаем на перевязку, осмотр и туалет полости носа.— При деликатной ринопластике на 10-й день снимаем гипс либо он к этому сроку отклеивается сам, — говорит Любовь Сафонова. — К этому моменту получаем эстетический результат. Нельзя сказать, что это окончательный вид — финальный формируется по истечении трех лет. Уход после операции ограничивается орошением полости носа физраствором, смазыванием маслом, чтобы места разреза не покрывались корками и заживали без грубых рубцов и отечности.Ринопластика — не столько рискованное мероприятие, сколько сложное, считает Сафонова. Хирургу нужно серьезно тренироваться и мануально, и интеллектуально, осваивать большой объем материала. Нос — это трехмерная структура в пространстве, и его проектирование затруднено более сложными исходными данными, чем для других операций.— У носа есть опорные структуры, которые мы меняем, и покровные, которые мы не затрагиваем, то есть надо так изменить каркас, чтобы мягкотканый чехол носа выглядел и чувствовал как надо, — говорит она. — К тому же сила тяжести в этой области сильно влияет на форму: в положении лежа и стоя орган может выглядеть по-разному. Поэтому фотографии на операционном столе сразу после — это совсем не то, что будет на самом деле. Но сложно не значит невозможно, так что ключ к правильному проектированию — знание нормальной анатомии. Идея ринопластики — изменить форму, не поменяв нормальную анатомию. Поиск нормального взаимоотношения деталей носа с минимальной травмой и максимальным эффектом — настоящий ребус и вызов. Нередко требуются дополнительные исследования, помимо КТ и рентгена, которые мы делаем всегда. Иногда решение могут подсказать семейные фотографии и история полученных травм — важны даже рассказы про то, как нос формировался с возрастом. Я полагаю, не у всех специалистов есть интерес и предрасположенность к решению таких задач, поэтому так мало докторов-ринопластов. Плюс здесь велика роль художественного смысла. У нас при Академии художеств даже есть курсы по эстетике для хирургов.«Подравнивание тортика»Есть пациенты, которые при положительном эффекте операции хотят не переделать, а улучшить результат, но улучшение и переделка — это разные вещи. Как объяснила Любовь Сафонова, корректирующая ринопластика — это скорее подравнивание, но ведь «тортик» можно ровнять бесконечно. Нередко пациенты заигрываются с этим и делают стремление к идеалу стилем жизни. Это большая проблема: надо вовремя остановиться, иначе это теряет смысл и становится небезопасно.Другое дело переделка. Неприятность этого вида повторных операций в том, что даже для изменения маленькой детали нос надо весь разобрать и заново собрать.— В случаях переделок пациенты после ринопластики считают, что результат не тот, который они хотели, жалуются на асимметрию. В целом жертв профессиональной помощи низкого качества становится все больше, — продолжила она. — Снизился порог входа в специальность, становится больше начинающих специалистов и, как следствие, больше недовольных.— Повторная ринопластика проводится, если форма не удовлетворяет пациента либо когда при заживлении появились какие-то недостатки. Тогда это называется коррекционной ринопластикой, — говорит Юлия Лебедева. — Такой риск есть чаще у пациентов с тонкой кожей или исходно искривленным асимметричным носом. В среднем повторная операция нужна 5% пациентов — и около 3% ее делают, то есть не все в конечном итоге. Стало лучше и ровнее, чем до операции, и пациенты удовлетворены.Бережно и прогрессивноЗа последние 15 лет ринопластика претерпела колоссальное развитие и уже совершила скачок, так что взрывных технологий вряд ли стоит ожидать, подытожила Любовь Сафонова.— Разве что будет найден материал, который можно будет использовать как имплантат, чтобы не пользоваться собственными тканями пациента, — уточнила она. — Такие эксперименты уже были, но все имплантаты плохо стоят в носу, пытаясь «покинуть» своего владельца. За 15 лет также произошла серьезная интеграция школ, так что нам этого материала хватит еще лет на 10, чтобы переварить и пользоваться.— Ринопластика развивается в сторону максимального сокращения травматичности, — говорит Юлия Лебедева. — С 2016 года мы начали применять в работе пьезоаппарат для более деликатной работы с самой непредсказуемой частью носа — костями — и, соответственно, для более комфортного и короткого периода реабилитации. Также мы используем сохраняющие методы, когда нос не разбирается полностью, а какие-то его структуры и отделы сохраняются. Тем не менее все равно продолжается поиск новых технологий и инструментов, чтобы сократить период реабилитации и получать более естественные результаты.