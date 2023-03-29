Невролог Пинаева предупредила, какие люди подвержены весенним обострениям

С приходом тепла мы зачастую ощущаем упадок сил, а затем — и резкий «наплыв» различных болезней. Почему так происходит и как можно себе помочь? Рассказывает врач.Весна — тот самый период, когда природа просыпается, солнышко начинает греть, на деревьях показываются первые почки. Но, несмотря на все прелести этого времени года, некоторым людям может быть очень тяжело: чего только стоят постоянные перепады температур, из-за которых может кружиться голова и скакать давление.Кто больше всего рискует пострадать от переходного времени года, рассказала невролог Наталья Пинаева.Почему весной мы чувствуем себя хужеВесной могут обостряться любые хронические заболевания, предостерегает врач.— Причина в том, что именно в это время года происходит биологическая перестройка природных процессов: изменяются погодные условия, увеличивается световой день. Организм человека так же бурно реагирует на эти явления, — говорит врач.Изменения в гормональном фоне, иммунной системе и биологических часах дают толчок тем органам и системам, которые поражены хроническими заболеваниями и из-за своей патологической слабости не могут быстро и качественно перестроиться. Это и вызывает ухудшение состояния.Кто в зоне рискаВ первую очередь — это люди, которые страдают от сердечно-сосудистых неврологических патологий. Такие заболевания продолжают лидировать и по распространенности, и по тяжести осложнений, и по смертности.К этой категории патологий относятся:дисфункция вегетативной нервной системы,сосудистые энцефалопатии.Не обходит стороной волна обострений и заболевания опорно-двигательной системы:остеохондрозы,артриты,артрозы.Ухудшение состояния почувствуют на себе люди с неврозами, невритами различной этиологии и другими заболеваниями нервной системы.Как можно помочь себеПережить весну без ухудшения самочувствия вполне реально. Главное, соблюдать несколько простых рекомендаций.— Следует уделить особенное внимание своему сбалансированному режиму труда и отдыха: стараться просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, гулять на свежем воздухе, позаботиться о сбалансированном питании, не забывать про занятия физкультурой и спортом, но интенсивность тренировок на некоторое время уменьшить. Также стоит одеваться по погоде — шапку раньше времени все-таки лучше не снимать, — говорит невролог.Важно: у людей, которые страдают от каких-либо неврологических проблем, нередко начинается неконтролируемое как понижение, так и повышение давления. Помимо этого, у них учащаются головные боли, появляются головокружения.Помните, что погодные перепады давления — это всегда высокий риск возникновения инфарктов и инсультов. Поэтому необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем и при необходимости обязательно обращаться к врачу.Что касается мигреней, то это заболевание больше связано с гормональными процессами, поэтому можно утверждать, что от весенних обострений страдает маленький процент людей, заключила невролог.