Можно ли есть яйцо с красным пятнышком в желтке?

Иногда, разбив яйцо, в его желтке можно увидеть красный сгусток, – можно ли есть такой продукт?

Яичный желток с красным пятнышком видели многие люди, готовившие яичницу.

Эксперты издания констатируют: хотя вид такого яйца не слишком привлекателен, никакого вреда организму оно не несет. Красным фрагментом в продукте является небольшое количество крови. Удалив его, яйцо можно спокойно съесть.

«Кровяной сгусток, который появляется при формировании желтка, вызван генетической предрасположенностью или дефицитом витаминов в организме птицы», - объяснили специалисты

Они добавили, что вкус яйца это не портит.
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