Можно ли есть яйцо с красным пятнышком в желтке?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Иногда, разбив яйцо, в его желтке можно увидеть красный сгусток, – можно ли есть такой продукт?Яичный желток с красным пятнышком видели многие люди, готовившие яичницу.Эксперты издания констатируют: хотя вид такого яйца не слишком привлекателен, никакого вреда организму оно не несет. Красным фрагментом в продукте является небольшое количество крови. Удалив его, яйцо можно спокойно съесть.«Кровяной сгусток, который появляется при формировании желтка, вызван генетической предрасположенностью или дефицитом витаминов в организме птицы», - объяснили специалистыОни добавили, что вкус яйца это не портит.