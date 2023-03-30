6 способов снизить аллергическую реакцию на кошек

Простые шаги, которые помогут общаться с любимым питомцем и не страдать.Зуд и чихание вызывает вовсе не кошачья шерсть, а белок, который содержится в перхоти. Он также есть в слюне и моче животных. И когда кошки вылизываются и ходят в туалет в квартире, это вещество попадает в воздух, вызывая у вас аллергию. Вот как смягчить её симптомы.1. Принимайте медикаментыЕсть много противоаллергических препаратов, не вызывающих сонливости, которые нужно принимать один раз в день. Многие даже отмечают, что побочные эффекты антигистаминных средств слабее, чем эффект от общения с котиком. Однако у всех разные реакции на лекарства, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом.Иногда на то, чтобы найти подходящее средство, нужно несколько попыток. Если, конечно, ваша цель — не продремать весь день с питомцем на диване. Тогда вам не страшны и средства, вызывающие сонливость.2. Не пускайте животное в свою спальнюВедь это место, где вы по восемь часов в сутки неподвижно лежите с приоткрытым ртом. К тому же подушки и одеяла легко собирают пыль и перхоть.Однако если всё-таки хочется свернуться клубочком вместе с кошкой, стирайте одеяло хотя бы дважды в месяц. А не раз в несколько лет, как делает большинство людей. Регулярно меняйте простыни и наволочки. Храните их так, чтобы они не накапливали пыль и перхоть — например, в пластиковом контейнере.3. Держите дом в чистотеПылесосьте каждый день, а в идеале используйте ещё и пароочиститель. С ним не нужны дополнительные химические средства, и он особенно хорошо подходит для ковров и мягкой мебели. Ведь именно в них как раз и скапливаются пылевые клещи, бактерии и всё прочее, что заставляет чихать.Не забывайте также как можно чаще убирать кошачий лоток, ведь белок-аллерген содержится ещё и в моче.4. Установите фильтр для очистки воздухаЧаще всего советуют использовать HEPA — фильтры с высокоэффективным удержанием частиц. Если у вас уже есть воздухоочиститель, поищите подходящий к нему фильтр. Их делают и для пылесосов.Не покупайте системы очистки воздуха с химическими веществами. В том числе деионизаторы, которые навязывает реклама. Они только усилят аллергию.5. Ухаживайте за кошкойСпециалисты не сходятся во мнении, есть ли толк от мытья. «Раньше считалось, что это помогает, но для необходимого эффекта придётся купать питомца почти ежедневно», — говорит врач-астмолог Роберт Закерман (Robert Zuckerman). Однако мало какая кошка будет терпеливо это выносить.Поэтому можете просто протирать питомца влажной тряпкой из микрофибры. Хотя ткань тоже сначала может вызвать раздражение, для животного это будет всё же не так неприятно, как мытьё в ванной. Кошки привыкли вылизываться, поэтому такой способ может стать вариантом очищения, больше всего похожим на естественный. Но приучать к нему домашнего любимца стоит постепенно.Есть также специальные жидкие средства, которые увлажняют кошачью кожу и, соответственно, уменьшают количество перхоти. К тому же с их помощью вы удалите какую-то её часть с шерсти, когда будете вытирать животное тряпкой.6. Следите за собственной гигиенойВсегда мойте руки после того, как гладили кошку, чтобы перхоть потом случайно не попала вам в глаза. Если, конечно, теперь вы сможете выпустить питомца из своих объятий.