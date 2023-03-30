Глаза человека являются информативными «часами старения»

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Учёные утверждают, что визуализация глазного дна, позволяющая видеть кровеносные сосуды сетчатки, может использоваться для отслеживания старения человека неинвазивным, точным и менее дорогим из всех существующих сегодня способов. Это наиболее доступные сегодня «часы старения».Профессор Института Бака Панкадж Капахи полагает, что глаза – это окно в старение. Его лаборатория совместно с Google Health и Центральной больницей Цукерберга в Сан-Франциско показала, как визуализация глазного дна человека может стать эффективным методом оценки его старения – передаёт MedicalXpress.Этот тип визуализации может быть ценным при оценке результативности вмешательств, направленных на замедление процессов старения. По словам Капахи, менее, чем через год, будет возможным определять траекторию старения с точностью 71%, выявляя возрастные изменения в глазах тех, кто проходит лечение, и обеспечивая действенную оценку герозащитной терапии.Сканирование сетчатки более надёжно потому, что изменения в глазу менее подвержены ежедневным колебаниям, чем биомаркеры из крови, которые считаются более динамичными и могут меняться от таких простых факторов, как приём пищи или наличие инфекции.Микроциркуляторная сеть сетчатки может служить надёжным индикатором общего состояния системы кровообращения организма и мозга. Именно изменения в глазу сопровождают старение и многие возрастные заболевания, в том числе возрастную макулярную дегенерацию, диабетическую ретинопатию, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Офтальмологи могут увидеть ранние симптомы СПИДа, хронически повышенное кровяное давление, опухоли в глазах. Любые, даже незначительные, изменения в сосудистой системе сначала проявляются в мельчайших кровеносных сосудах – а капилляры в сетчатке являются одними из самых мелких в организме.Однако, изменения в мелких кровеносных сосудах могут оставаться незамеченными – чтобы их увидеть, нужны особые приборы и навыки. Учёные из Google совместно с другими компаниями разработали модели для прогнозирования диабетической ретинопатии по изображениям сетчатки и использовали изображение сетчатки для выявления 39 глазных заболеваний, а также заболеваний других органов и систем организма, таких как хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистые патологии.В ходе работы учёные также провели исследование геномной ассоциации (GWAS), чтобы установить генетическую основу для свои «часов старения». GWAS был проведён в Институте Бака с использованием биообразцов из британского биобанка. Были подтверждены некоторые гены, которые были выделены в анализе в предыдущих исследованиях Бака, где подтверждалась связь между питанием, здоровьем глаз и продолжительностью жизни у дрозофилы. На этот раз были идентифицированы почти 30 генов из образцов пациентов, которые связаны со снижением зрения, диабетом, потерей слуха, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, болезнью Альцгеймера.По словам Капахи, требуются дальнейшие исследования. Было бы полезно понять, как гены, уже связанные с другими возрастными заболеваниями, влияют на изменения в глазу.