Какие болезни могут обостряться весной: невролог Пинаева

Весной может произойти обострение сердечных патологий, заболеваний нервной системы.Врач-невролог Наталья Пинаева напомнила в интервью, что весна с ее переменчивой погодой, атмосферными и магнитными колебаниями часто становится трудным периодом для людей с хроническими заболеваниями.«Весной могут обостряться любые хронические заболевания. Но если говорить о неврологии, то это в первую очередь сердечно-сосудистые патологии: дисфункция вегетативной нервной системы, сосудистые энцефалопатии, неврозы», - рассказала медик .По словам Натальи Пинаевой, у людей с неврологическими нарушениями весной нередко возникают колебания артериального давления (оно может повышаться и понижаться). Невролог обратила внимание на то, что не фоне резких перепадов АД человек становится подвержен головным болям, головокружению, а также сердечном приступу и инсульту.Также, добавила Пинаева, весной многие пациенты жалуются на обострение хронических болезней суставов – артритов, артрозов, остеохондрозов. Резюмируя, специалист отметила, что весна является тем временем года, когда начинается природная, биологическая перестройка, которая отражается на биологических часах, гормональных процессах, состоянии иммунной системы. Если организм ослаблен или в нем имеются хронические процессы, то ему бывает сложнее приспособиться к происходящим изменениям – поэтому могут возникать неблагополучные состояния.