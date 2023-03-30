Кардиолог Байдина рассказала, от чего люди чаще всего умирают во сне

Логично предположить: когда человек спит, его организм расслабляется и перезагружается. Ночью нет ни стресса, ни сильных эмоций. Тогда почему люди умирают во сне? Причем иногда совсем молодые.Самые частые причиныКак рассказала врач-кардиолог СМ-Клиники Валентина Байдина, самой частой причиной смерти во сне считаются инсульты.При ишемическом инсульте к летальному исходу приводит сбой ритма сердца и сильное падение артериального давления.При геморрагическом инсульте к смерти приводит резкий подъем давления, сопровождающийся разрывом сосуда или аневризмы головного мозга с последующим кровоизлиянием в мозг.Нарушение сердечного ритма во сне способно также стать причиной легочной эмболии (ТЭЛА) — закупорки легочной артерии сгустком крови — тромбом. Как объясняет врач, обычно это происходит у людей с атеросклерозом сосудов или тромбами в варикозных венах.Наконец, частые причины смерти во сне — инфаркт и остановка сердца. Они происходят на фоне резкого сокращения частоты сердечных сокращений.КстатиУ многих хронических заболеваний есть свой «режим» — определенные часы, в которые чаще всего происходит пик обострений.Как ранее рассказывала терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России Светлана Мартынова, пик инсультов приходится с 4 до 6 часов утра, а пик инфарктов — на период с 6 до 9 часов утра.Гипертония опасна сразу после пробуждения. Приступы чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра.Кто в группе рискаПо словам кардиолога, чаще всего во сне умирают люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов:хроническим повышенным или пониженным давлением,перебоями пульса,аритмией — нарушением частоты сердечных сокращений.- Во время сна наш организм восстанавливается, но сердце и сосуды продолжают активно работать. Кроме того, сам по себе сон неоднороден и состоит из сменяющих друг друга фаз — быстрой и медленной. Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: меняется ритм сокращений сердечной мышцы, артериальное давление и так далее. Если у человека есть проблемы с сердцем, такая нагрузка может оказаться фатальной и привести к инфаркту или инсульту, — объясняет Валентина Байдина.Однако смертельный риск грозит не только болеющим, но и необследованным. Так, человек может страдать от скрытой формы гипертонии или нарушения сердечного ритма. А некоторые люди, по словам Валентины Байдиной, иногда годами ходят с аневризмой — расширением сосудов головного мозга, даже не подозревая об этом.- Если говорить о возрасте, то в зоне повышенного риска смерти во сне пожилые люди. У мужчин вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых болезней возрастает после 40–45 лет, у женщин — после 60, — уточняет кардиолог.Можно ли спасти?Теоретически — да, но только если близкие проявят бдительность и вовремя заметят неладное.Например, обратят внимание, что человек посинел или у него похолодели руки-ноги.- В этом случае есть шанс вызвать скорую, успеть провести реанимационные мероприятия и быстро доставить человека в больницу, — поясняет Валентина Байдина.В то же время врач посоветовала не забывать о профилактике — любые сердечно-сосудистые болезни можно взять под контроль и замедлить развитие осложнений. Для этого достаточно следить за артериальным давлением и пульсом, а также периодически посещать терапевта и кардиолога — особенно после 40 лет.