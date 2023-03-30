Как правильно измерять артериальное давление: инструкция

Уровень артериального давления – один из значимых показателей состояния здоровья. Но отслеживать его спешат не все, особенно в молодом возрасте. «ФедералПресс» рассказывает, почему за этим показателем все же важно наблюдать. В материале – нормы и патологии артериального давления, причины гипертонии и гипотонии, инструкция для самостоятельного измерения давления.Артериальное давление (АД) – один из ключевых показателей работы сердечно-сосудистой системы организма. Следить за АД важно, чтобы предупредить развитие тяжелых заболеваний сердца.Показатель артериального давления состоит из двух значений. Первое – систолическое АД – максимальное давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии. Второе – диастолическое АД – давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы.Так, в показателе 120/80 первое число – систолическое артериальное давление, второе – диастолическое. Стандартная единица измерений – миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.)Диапазоны и нормы давленияВрачи сходятся во мнении, что жестких стандартов АД для каждого быть не может – все индивидуально. Но усредненной нормой все же считается показатель 120/80. Состояние, когда давление постоянно повышено (выше 140/90), врачи называют гипертонией. При пониженном давлении (ниже 90/60) речь идет о гипотонии.В клиниках медики опираются, например, на классификацию уровней артериального давления, принятую Минздравом. В таблице указаны нормальные значения, а также показатели, при которых врач может поставить диагноз «гипертония» (артериальная гипертензия).Гипертония повышенное давлениеТакже некоторые специалисты приводят границы нормального давления по возрасту и полу. Но, во-первых, такой подход разделяют не все медики, во-вторых, все зависит опять же от индивидуальных особенностей. Поэтому значения используются ориентировочные, а опасным для здоровья все равно будет считаться показатель 140/90 мм рт. ст. или выше.Давление у женщин и мужчинПричины повышенного и пониженного давления: кто в зоне рискаК причинам постоянного повышенного АД медики относят:генетическую предрасположенность;заболевания внутренних органов;избыточный вес;отсутствие физической активности;курение, употребление алкоголя;чрезмерное употребление поваренной соли;регулярные стрессы.Причинами постоянного пониженного АД могут быть:длительный стресс и перенапряжение;строгая длительная диета;эффект от некоторых лекарственных препаратов;гипотония может быть следствием других заболеваний, например, цирроза печени, туберкулеза, язвы желудка, сахарного диабета.Как правильно измерять давлениеСледить за артериальным давлением важно всем. Но особое внимание на показатели АД следует обращать тем, у кого давление повышенное и есть вероятность развития гипертонической болезни. Коварство этого состояния в том, что оно протекает без явных симптомов, но в будущем может привести к инсульту, инфаркту миокарда и другим осложнениям.Отслеживать показатели можно самому. Для этого понадобится только тонометр – механический или электронный.Чтобы приборы фиксировали показатели артериального давления корректно, к процедуре нужно подготовиться. Врачи советуют придерживаться нескольких простых правил.Дайте организму отдохнуть. За 30–60 минут до процедуры лучше не заниматься интенсивным физическим трудом и спортом. На это же время следует отложить перекуры и прием пищи.Не используйте лекарства – назальные и глазные капли – в течение двух часов до измерения АД.Выберите подходящее время. Идеально для измерения АД подходит утреннее время – сразу после пробуждения. По вечерам это делать тоже можно, но в одни и те же часы.Проводите измерения в комфортной обстановке. В помещении не должно быть холодно или душно. Также нужно постараться убрать все источники громких звуков.Займите удобное положение. Можно сесть на диван, кресло или стул со спинкой. Спина должна быть прямой, руки расслабленными, обе ступни – на полу.Освободите руку для манжеты тонометра. Руку не должно ничего сдавливать. На месте под манжету не должно быть одежды.Правильно расположите манжету тонометра. Она крепится так, чтобы нижний край находился на 2 сантиметра выше локтя – примерно на уровне сердце.Не разговаривайте и не двигайтесь во время измерения давления.Повторите процедуру 1 или 2 раза с интервалом в 1–5 минут. Это даст более точные показатели.Тем, кто в зоны риска не попадает, измерять давление тоже нужно. Правда, не так часто. Например, сделать это можно во время диспансеризации. Рекомендуем почитать, кому нужно проходить бесплатную диспансеризацию и что врачи проверяют при осмотре.