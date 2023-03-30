Врачи нашли способ раннего определения диабета 2-го типа

Благодаря новому исследованию это опасное состояние не только смогут выявлять на ранних стадиях, но смогут применить новые методы лечения.Этот тип заболевания встречается у 90% всех людей, болеющих диабетом. Основные причины диабета 2-го типа – ожирение, неправильное питание и мало движения.Исследование, проведенное в университете Барселоны, показало, что у пациентов и животных с такой моделью заболевания уменьшается количество митохондриальных белков, что может быть связано с внутриклеточным оксидом азота.Ученые проанализировали образцы мышц у пациентов и животных с диабетом 2-го типа, чтобы выяснить, как связаны изменения в сложных субъединицах митохондриальной дыхательной цепи с этой дисфункцией. Это открытие может привести к более ранней диагностике и новым методам лечения заболевания.