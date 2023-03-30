Стоматолог рассказала о разрушающем воздействии больных зубов на весь организм

Здоровье зубов влияет на фертильность, предупредила стоматолог-терапевт, хирург, директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина. Врач рассказала о разрушающем воздействии больных зубов на весь организм.Вредные бактерии, которые размножаются в зубном налете, вызывают кровоточивость десен и кариес. Если у партнеров есть проблемы с полостью рта, то патогенные микроорганизмы передаются друг другу и попадают в кровоток. Так возникает воспаление во всем организме, которое может препятствовать овуляции, влиять на производство гормонов и остановить имплантацию эмбриона, рассказала стоматолог.Пародонтоз может привести к реактивности иммунной системы, и организм начинает нападать на развивающиеся клетки. Женщины с гиперактивной иммунной системой имеют повышенный риск бесплодия, выкидыша и неудачной имплантации эмбриона во время процедуры ЭКО.Скопление бактерий во рту и на деснах может привести к инфекциям, которые будут распространяться по всему телу, вызывая воспаление и поражение других органов и систем. Например, оральные инфекции повышают риск возникновения заболеваний сердца, инсульта и респираторных инфекций, продолжила Мусихина. «Инфекции и воспаления во рту приводят к попаданию вредных бактерий и токсинов в кровоток, что может вызвать заболевания почек, ЖКТ и аутоиммунные расстройства», — прокомментировала стоматолог.При отсутствии зубов или их разрушении сложно соблюдать здоровую диету, что ведет к дефициту важных витаминов и минералов, недоеданию, анемии и ослаблению иммунитета. Из-за недостаточной жевательной активности человек проглатывает пищу большими кусками, не пережевывая. При этом, употребляется большее количество еды, но чувство сытости не наступает. Это приводит к лишнему весу, отметила врач.Здоровье полости рта — одно из важных звеньев в общем состоянии здоровья. Поддерживать его помогут соблюдение правил гигиены и стоматологическая помощь, резюмировала Мусихина.