Как избавиться от веснушек

Есть лишь один способ забыть о них навсегда.Веснушки — это крохотные участки кожи с избыточной пигментацией. Они проявляются под действием солнечного света. Происходит это так.Чтобы защититься от ультрафиолета, кожа начинает вырабатывать меланин. Этот пигмент помогает рассеять ультрафиолетовое излучение, чтобы оно как можно меньше навредило организму. У меланина есть побочное действие — накапливаясь в кожных покровах, он окрашивает их в коричневый цвет. Так возникает загар.Чаще всего клетки кожи вырабатывают примерно одинаковое количество меланина, поэтому темнеем мы равномерно. Но у некоторых людей отдельные клетки под действием УФ?лучей производят больше пигмента, чем их соседи. И, соответственно, выглядят маленькими коричневыми пятнышками на общем более светлом фоне.Учёные связывают неравномерную выработку меланина с двумя факторами: генетикой (именно поэтому веснушки часто передаются «по наследству», от родителей к детям) и пережитыми солнечными ожогами, которые травмировали клетки эпидермиса.Как избавиться от веснушекПо сути, единственный способ — это «стереть» клетки с излишним количеством меланина с поверхности кожи. Вот средства и процедуры, которые могут справиться с такой задачей.Внимание! Какой бы вариант вы ни выбрали, будьте готовы тщательно прятать кожу от солнца. Ультрафиолет, попавший на обновляющийся эпидермис даже в малых дозах, может привести к образованию пигментных пятен.1. Отбеливающий кремМожно начать с безрецептурных вариантов, которые продаются в аптеке. Существуют и более мощные отбеливающие средства, на которые нужен рецепт от дерматолога. Но проконсультироваться с врачом стоит не только ради назначения.Часто основным ингредиентом отбеливающих кремов выступает гидрохинон — вещество, которое подавляет выработку меланина и осветляет кожу. Но у него есть побочные эффекты. Гидрохинон может вызвать:сухость кожи;появление прыщиков и воспалений;изменение цвета кожи;зуд.Поэтому желательно подбирать отбеливающий крем с врачом, конкретно под тип вашей кожи — это поможет снизить риск неприятностей.2. Средства с ретиноидамиРетиноиды (например, адапален, третиноин) — это активные вещества на основе витамина А, которые ускоряют обновление кожи. Так россыпь веснушек быстрее уступит место новому, гладкому и равномерно окрашенному покрову.Кремы, маски, сыворотки с ретиноидами, как и отбеливающие средства, тоже доступны по рецепту и без. В рецептурных препаратах концентрация ретиноидов выше, то есть кожа обновится быстрее. Но усиливается и риск побочных эффектов:сухости;покраснений;воспалений;шелушения;зуда;излишней чувствительности.3. Химические пилингиЭто химические средства на основе разных кислот — гликолевой, молочной, трихлоруксусной. Они растворяют и отшелушивают верхний слой кожи. Таким образом можно осветлить веснушки, пигментные пятна и даже сгладить рубцы от акне.Но есть нюанс. Те пилинги, которые свободно продаются в супермаркетах и аптеках, имеют низкую концентрацию кислот. С их помощью избавиться от веснушек довольно сложно. Более эффективными являются профессиональные химические пилинги, которые делают косметологи и дерматологи. Однако они имеют довольно долгий (до 2 недель) период восстановления, в течение которого кожа может побаливать, краснеть, сильно шелушиться.В это время обновляющемуся эпидермису требуется особый уход. Врач, который проведёт вам процедуру, назначит кремы, мази и другие препараты, ускоряющие заживление.4. Лазерная терапияЛазерный луч с определённой длиной волны избирательно действует на окрашенные пигментом клетки, не травмируя другие. Под действием лазера меланин разрушается. Этот способ считается одним из наиболее эффективных: если площадь, занятая веснушками, не очень большая (например, они появились только на носу), можно обойтись одной процедурой.Но, как и другие способы, перечисленные выше, лазерная терапия имеет побочные эффекты в виде шелушения, покраснения, припухлости кожи.5. КриохирургияВ этом случае основным действующим элементом выступает жидкий азот. Косметолог или дерматолог наносит его на кожу с веснушками, и экстремальная заморозка разрушает клетки, содержащие избыточное количество меланина. Это не больно.Могут возникнуть такие побочные эффекты:временная гипопигментация (осветление кожи);появление на коже пузырей.Но они появляются редко.6. Домашние средстваЭксперты медицинского ресурса Healthline напоминают: эффективность «бабушкиных рецептов» в абсолютном большинстве случаев не подтверждена. Тем не менее есть люди, которые утверждают, что простые домашние средства помогли им справиться с веснушками.Поэтому, если очень хочется, можно попробовать и народные рецепты — к счастью, большинство из них вряд ли причинит коже вред.Лимонный сок. Нанесите несколько капель сока на ватный диск, обработайте им участок кожи с веснушками. Оставьте на несколько минут, смойте тёплой водой.Мёд. Смешайте его с сахаром или солью мелкого помола, чтобы получить самодельный скраб. Два раза в неделю обрабатывайте им кожу.Сметана. Этот продукт содержит в себе молочную кислоту, а значит, может выступать альтернативой лёгкому химическому пилингу. Нанесите сметану на лицо в виде маски, через 10–15 минут смойте тёплой водой.Репчатый лук. Разрежьте маленькую луковицу пополам и натрите сочным местом разреза кожу. Луковый сок может действовать как отшелушивающее средство.Немедленно смойте любой из перечисленных выше продуктов с кожи, если почувствовали жжение или увидели покраснение.Что сделать, чтобы веснушки не появились сноваСуществует только один способ профилактики: защищаться от солнечного света.Если у вас легко появляются веснушки, купите солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF30 и пользуйтесь им круглый год.