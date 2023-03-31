У 30% женщин после кесарева сечения выявлено новое заболевание

Роды через кесарево сечение — не лучший вариант и для ребенка, и для матери. Они несут риски различных осложнений. Международная группа ученых выявила еще одно постродовое заболевание.По данным исследования,у около 30 процентов женщин, рожавших с помощью кесарева сечения, было диагностировано новое заболевание.Врачи и раньше предупреждали, что данный способ родов чреват такими осложнениями как задержка части плаценты в полости матки, воспалительные процессы мочеполовой системы, кандидоз влагалища, тромбоз вен и ряд других недугов. Но оказалось, что их перечень еще неполный.В Университете Амстердама провели исследование, в котором принял участие 31 эксперт из разных стран мира. Каждый член этой международной команды исследовал данные, минимум, 50 пациенток. Помимо некоторых уже известных и описанных ранее осложнений после кесарева сечения, у всех отмечались еще и боли в животе. А впоследствии они испытывали также проблемы с зачатием.Эксперты выяснили причины таких осложнений. Они, как оказалось, вызваны аномальным рубцом, образующимся на матке. Такую проблему и раньше выявляли, но не систематизировали и не давали ей названия. Теперь она получила обозначение CSDi, аббревиатура расшифровывается как рубцовое расстройство после кесарева сечения.Врачи имеют в своем арсенале методы лечения, но ученые отмечают, что необходимо информировать беременных о вероятности подобных рисков.