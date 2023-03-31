Забывчивость или деменция: нейробиолог объяснила, как отличить одно от другого

Забывчивость — это распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди по мере старения. Сама по себе она не представляет опасности, однако важно уметь вовремя отличить ее от деменции.Мозг человека начинает стареть раньше, чем нам кажется. На самом деле, этот процесс запускается сразу, как только мозг перестает развиваться.Нейробиолог из Борнмутского университета, профессор Хана Бурьянова, объясняет, что мозг человека с болезнью Альцгеймера — наиболее распространенной формой деменции — проходит через патологическую дегенерацию, а не стареет, как у всех остальных, относительно здоровых людей. Профессор утверждает, что от простой возрастной забывчивости болезнь Альцгеймера отличается гибелью нейронов в мозге, которая, как правило, происходит в тех частях, что отвечают за память.Как отличить одно от другогоЧтобы разобраться, с чем мы имеем дело, стоит внимательно понаблюдать за человеком и попробовать ответить на несколько вопросов.1. Что именно человек забывает?Несмотря на то, что автобиографическая память взрослых становится немного хуже после 65 лет, их память на факты и слова может быть даже лучше, чем у молодых людей. Также пожилые люди могут что-то забывать просто потому, что они не обращали на это внимания.Человек же с болезнью Альцгеймера может забыть, о чем шла речь в разговоре, который состоялся только что. Он может забыть дорогу до собственного дома или заблудиться в хорошо знакомом месте.2. Повторяет одно и то же?Еще один признак деменции — многократное повторение одной и той же информации в течение короткого промежутка времени. Профессор объяснила изданию Mail.onlinе, что так проявляется ухудшение краткосрочной памяти.3. Быстро меняется настроение?Сигналом о наличии у человека опасного заболевания могут послужить и перемены в настроении. Он может стать агрессивным, пугливым или, наоборот, заторможенным. Дело в том, что тревога и депрессия могут свидетельствовать об ухудшении работы мозга.4. Насколько хорошо понимает и артикулирует свои мысли?Появившиеся проблемы с речью и затрудненное понимание собеседника также могут быть признаком лобно-височной деменции. В таком случае человек, который ранее свободно выражал свои мысли, может начать запинаться или спотыкаться во время разговора.5. Есть ли у человека навязчивые мысли?Личность человека, больного деменцией, также может меняться, что легко заметят окружающие и близкие люди. Например, может возникнуть обсессивно-компульсивное поведение.