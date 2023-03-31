Медики назвали напиток, от которого у женщин вырастут усы

Внештатный специалист облздрава психиатр-нарколог Лариса Бубнова рассказала об особенностях пивного алкоголизма.Эксперт заявила, что, несмотря на уловки маркетологов, которые выдают пиво за слабоалкогольный напиток, он все равно считается опасным. Всего одна бутылка светлого пива приравнивается к 50-60 граммам водки. Примерно 4 бутылки – это около 240 граммов водки.Согласно статистике, в течение года регулярного приема количество употребляемого алкоголя вырастает до 3-4 литров за вечер. Такое частое употребление пива увеличивает токсическое воздействие на организм, все органы испытывают дополнительную нагрузку.Последствия пивного алкоголизма – цирроз, гепатит, гастрит, невропатия, миокардиодистрофия, поражение слуха и зрения, нарушения эндокринной системы. Помимо этого, у мужчин подавляется выработка мужского гормона тестостерона, а у женщин развивается гирсутизм.Пивную зависимость можно распознать по таким признакам, как постоянное желание выпить, похмельный синдром, потливость, головная боль, учащающееся сердцебиение и раздражительность.Самое главное оружие в борьбе против зависимости – желание самого человека. Для ее лечения необходимо обратиться к специалистам наркологической службы.