Гипертония лишает нас разума — неожиданные результаты исследования

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Казалось бы, какая связь между гипертонией и старческим слабоумием? Но ученые после долгого исследования пришли к выводу: зависимость есть, причем довольно сильная.Гипертония — болезнь, которая довольно стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет, причем характерно это для всех стран. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит.Оказывается, гипертония может повлечь за собой деменцию — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого еще нет лекарства.Эксперты выяснили: повышенное кровяное давление может влиять на определенные структуры мозга. К ним относятся «области, называемые скорлупой, и определенные области белого вещества», говорят ученые.— Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие, — говорит профессор Томаш Гузик.Ученые наблюдали за группой пациентов из Италии, у всех испытуемых была диагностирована гипертония. Исследователи заметили, что у добровольцев были поражены области мозга, от которых зависят:способность к обучению,умение планировать задачи,принятие решений,Высокое кровяное давление также уменьшило объем мозговой ткани у участников. Ученые уверены, что именно гипертония может «запустить» опасное заболевание.Исследователи хотят провести дополнительные испытания, чтобы подробнее выявить «корни» этой взаимосвязи. Но в одном они уверены уже сейчас: людям с повышенным давлением надо уделять особое внимание профилактике деменции.Как защитить себя от деменции«Доктор Питер» попросил врача составить список из 10 правил, которые помогут снизить риски развития опасного заболевания. Часть из них просты и знакомы многим, но это не делает их менее важными:следите за питанием и весом;занимайтесь спортом;постарайтесь отказаться от алкоголя;не курите;не стесняйтесь обращаться к психотерапевту;узнавайте и делайте что-то новое;не забывайте про игры и головоломки;старайтесь всегда высыпаться;будьте социально активными;контролируйте хронические заболевания.