Диетолог Круглова рассказала, помогут ли пояса для похудения растопить жир

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Чудодейственные пояса, которые достаточно «просто надеть и худеть», уже много лет активно пропагандируют маркетологи. Действительно ли они могут помочь? Или только вредят здоровью? Объясняет врач.Наверняка вы хоть раз видели по телевизору рекламу поясов для похудения: вот женщина с лишним весом надевает на себя чудо-аксессуар, нажимает на кнопку и спокойно садится смотреть телевизор. Устройство на ее талии тем временем активно трудится, чтобы согнать лишний жир. Проходит совсем немного времени, и у женщины уже идеально плоский живот или даже те самые заветные «кубики».Такие пояса можно купить как в интернете, так и в офлайн-магазинах и даже в аптеках. Они бывают разных видов, но результат обещают один — тонкую талию без усилий. Так ли это на самом деле, рассказывает врач-диетолог.Какие бывают пояса для похуденияНеопреновые — изготовлены из синтетического каучука. Благодаря своим терморегулирующим свойствам этот материал сохраняет тепло и усиливает потоотделение во время физической активности. Когда человек потеет, он теряет воду, а не жировые отложения, поэтому неопреновый пояс бесполезен для сжигания жира и похудения, а также для укрепления мышц. После тренировки в таком поясе многие могут увидеть отвес или уменьшение объема талии, но, как правило, на следующий день цифры возвращаются или становятся больше. Это происходит, потому что организм пытается восполнить или удержать потерянную воду.С вибрацией — обладает массажными свойствами, его работа основана на движении специальных валиков, вращающихся за счет электричества или аккумулятора. Такой прибор способен улучшить кровообращение и лимфоток в области живота, что может благоприятно сказываться на пищеварении. Спортсмены применяют такой гаджет после тренировок для уменьшения спазма мышц и снятия усталости.Между тем нет никаких научных доказательств того, что он помогает похудеть.С миостимуляцией — такие пояса работают по принципу электрической стимуляции, посылая импульсы в брюшную полость и заставляя мышцы живота сокращаться. Во время их использования ощущается покалывание. Электрическая стимуляция используется в реабилитации мышц, ослабленных после травм или операций, для предотвращения их атрофии. Такой пояс может привести мышцы в тонус, но не оказывает влияние на потерю жировой ткани. А если человек страдает ожирением, электрический сигнал и вовсе не сможет проникнуть через слои жира.С эффектом сауны — пояс изготовлен из неопрена. С помощью устройств, расположенных внутри, он генерирует инфракрасные лучи, повышающие температуру поверхности части тела, к которой прилегает. Его использование стимулирует потоотделение, но стоит отметить, что жировые клетки нельзя «растопить», воздействуя на тело высокими температурами.Компрессионный пояс — утягивающий пояс, который временно перераспределяет жир и кожу вокруг живота. Использование такого устройства создает временную компрессию, которая визуально сделает талию меньше, однако это не означает, что вы теряете вес. Количество жировой ткани остается таким же.— Невозможно избавиться от жировых отложений только в определенной зоне. В процессе похудения вес уходит равномерно. Важно помнить, что нет коротких путей к здоровому и стройному телу, только изменение образа жизни, сочетание полноценного питания и регулярных тренировок поможет привести вес в норму, — резюмирует Наталья Круглова.Как они могут навредитьПояс для похудения не только не поможет избавиться от жировой ткани, но даже способен нанести вред организму. Во-первых, могут появиться проблемы с кожей. Пояс для похудения препятствует испарению пота и нормальной циркуляции воздуха, что может вызвать зуд, сыпь и воспаление на участке тела, к которому он прилегал.Во-вторых, вы рискуете пострадать от обезвоживания. Дело в том, что применение поясов для похудения способно спровоцировать сильное потоотделение и, как следствие, сильное обезвоживание. Это опасно потерей электролитов, судорогами в мышцах, а также нарушением сердечного ритма.В-третьих, есть риск нарушений работы внутренних органов. Использование слишком тесных компрессионных поясов может привести к потере сознания из-за недостаточного поступления кислорода к органам и тканям. При слишком частом применении эти пояса способны ослабить мышечный корсет, что приведет к ухудшению осанки.И, наконец, четвертая опасность — это ожоги. Пояс с эффектом сауны способен нагреваться до 70 градусов, поэтому его непосредственный контакт с кожей может вызвать ожог.Кому нельзя пользоваться поясами для похуденияБезусловно, если очень хочется попробовать в надежде на чудо-эффект, то врач не сможет просто так вам запретить купить пояс. Однако вы должны знать, что у такого «способа похудения» есть свои противопоказания. К ним относятся:заболевания кожи, склонность кожи к раздражению, высыпаниям и воспалениям;сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора;гинекологические заболевания;эпилепсия;беременность;онкология;варикоз;геморрой.