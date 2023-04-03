Врач Каршиева посоветовала есть ферментированные продукты для замедления старения

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Врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева: замедлять старение помогают продукты, обогащающие микробиоту кишечника.Гастроэнтеролог Каршиева рассказала в интервью, что состояние кишечной микробиоты (сообщества бактерий, обитающих в кишечнике) оказывает значительное влияние на состояние организма.«От бактерий кишечника зависят иммунитет, борьба с воспалениями и даже настроение. Чем лучше и разнообразнее состав микробиоты, тем больше организм защищен от различных негативных процессов», - сообщила медик .Специалистка добавила, что разнообразный и сбалансированный кишечный микробиом способствует замедлению старения – благодаря ему поддерживается здоровый вес, дольше сохраняется хорошее состояние кожи, волос, суставов, отодвигается наступление возрастных болезней.«На состав микробиоты можно повлиять питанием. Чем больше нужных веществ получают полезные бактерии кишечника, тем лучше состав сообщества микробов», - поделилась Анна Каршиева.В частности, медик порекомендовала употреблять достаточное количество клетчатки. Ее источником являются такие продукты как цельнозерновые крупы, коричневый (нешлифованный) рис, цельнозерновой овес, отруби, булгур, бобовые, орехи, овощи и фрукты.Также врач Каршиева посоветовала есть для замедления старения ферментированные продукты, получаемые путем брожения.«Квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры и многие другие соленья очень полезны благодаря положительному влиянию на микробиоту. Есть данные, что долголетие южнокорейцев — во многом результат их рациона, насыщенного ферментированными продуктами», - объяснила эксперт.В то же время Каршиева предупредила: употреблять клетчатку и ферментированные продукты могут без последствий не все. При имеющихся проблемах с ЖКТ их включение в рацион должно обсуждаться с лечащим врачом.