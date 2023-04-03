Что такое сухое голодание и стоит ли его пробовать

Вы точно похудеете. Другой вопрос — какой ценой.Сухое голодание придумали давно. Но популярным оно стало в последнее время.Заключается метод во временном отказе не только от любой пищи, но и от жидкости. Мягкая форма — это когда человек на 1–3 дня просто перестаёт пить и старается не употреблять влагу в другом виде. Жёсткая сухая диета — это когда отказываются от контакта с водой вообще, запрещено даже умываться.Адепты сухого голодания говорят, что при нехватке жидкости организм начинает добывать влагу из собственных жировых клеток и в результате расщепляет их. Такая влага называется эндемичной (внутренней). Предполагается, что в первые дни диеты её достаточно, чтобы не дать организму загнуться от обезвоживания.Кроме того, практика якобы может уменьшить количество отёков и даже остановить развитие внутренних воспалений, включая опухоли — ведь воспалениям для роста тоже нужна вода…Звучит заманчиво. Но правда в том, что эти преимущества нельзя считать доказанными.Что говорит о сухом голодании мировая доказательная медицинаПочти ничего. Она упрямо делает вид, что сухого голодания не существует.Пользователи Reddit, пытаясь обосновать полезность (или хотя бы невредность) безводной диеты, смогли обнаружить лишь несколько ссылок на научные исследования. Но и те, что найдены, нельзя считать действительно взвешенными.Например, в одной из работ учёные анализировали, как повлияет на людей отказ от воды и жидкости на пять дней. С подопытными ничего плохого не произошло. Напротив, объёмы их тел уменьшились, а функция почек улучшилась.Однако в исследовании участвовало всего 10 взрослых здоровых людей. Его результаты нельзя экстраполировать на всехВ основном следы безводной диеты ведут в Россию, где сухое (оно же — полное) голодание упоминается, например, в документе под названием «Применение разгрузочно-диетической терапии (РДТ) в восстановительной медицине (пособие для врачей)», выпущенном Министерством здравоохранения и социального развития РФ в 2005 году. Там, в частности, заявляется, что сухое голодание переносится легче традиционного «влажного», а также что оно более эффективно в плане избавления от лишнего веса и лечения ряда заболеваний.«Можно считать, что трое суток абсолютного голодания соответствуют семи-девяти суткам полного голодания без ограничения воды», — пишут авторы.К сожалению, заявления не подкрепляются клиническими исследованиями. А потому проверить их невозможно.Что на самом деле происходит, когда организму не хватает водыЧеловек действительно сбрасывает вес. Быстро и с гарантией. Правда, ненадолго: подобные колебания массы тела связаны с потерей жидкости, и, как только питьевой режим будет восстановлен, килограммы вернутся обратно.На этом научно подтверждённые (пусть и условные) плюсы сухого голодания заканчиваются. И начинаются сплошные минусы.О вреде отказа от жидкости написано значительно больше. Вода — важнейшая часть всех обменных процессов в нашем организме. Если её не хватает, метаболизм замедляется, и первым страдает мозг. Вот симптомы, которые накроют вас в первый же день:головокружение;головная боль;немотивированная усталость;нарушение концентрации.Далее симптомы будут лишь усугубляться. Медики предупреждают, что возможны:тепловая травма вплоть до опасного для жизни теплового удара;возникновение проблем с почками и мочевым пузырём;судороги вплоть до потери сознания, вызванные нарушением передачи нервных сигналов;падение артериального давления;нарушение снабжения внутренних органов кислородом.В общем, сухое голодание — экстремальная практика, чья польза не подтверждена научно, а вот вред вполне очевиден. Конечно, Лайфхакер не может запретить вам пробовать это на себе. Но прежде чем начинать, как минимум проконсультируйтесь со своим терапевтом.Что можно попробовать вместо сухого голоданияСуществует огромное количество альтернативных и менее опасных для здоровья диет, которые помогут вам сбросить вес и (что важно) не набрать его заново. Эффективность этих вариантов подтверждена учёными.Кроме того, можно попробовать интервальное голодание. Оно основано на принципах питания, которые не только позволяют избавиться от лишних килограммов без чувства голода, но и:замедляют старение;снижают риск возникновения многих заболеваний — например, диабета II типа, сердечно-сосудистых нарушений и даже онкологии;улучшают работу мозга.