Неправильно подобранная диета изнашивает и старит органы

Ошибки в подборе рациона, особенно, жесткие диеты способны серьезно навредить человеку. Мало того, что вес после них часто возвращается, еще и с добавкой, так еще и старение организма активируется.Врач-диетолог Анжелика Дюваль в эфире радио Sputnik обратила внимание на серьезные ошибки в подборе диеты. Очень многие люди считают, что быстро скинуть вес поможет радикальное сокращение калорий. В идеале – голодание, когда человек лишь пьет воду и ничего не ест несколько дней.Когда человек не ест неделю или чуть меньше, он постоянно пребывает в стрессе. Большинство потом неизбежно срываются и дают себе «поблажку», наедаясь в выходной. Это сильно перегружает желудочно-кишечный тракт, да и весь организм в целом. Что сильно изнашивает ткани и органы, они стареют в ускоренном режиме.На стресс организм реагирует еще и старанием «запастись впрок» калориями. Набор веса идет стремительно, как правило, ушедшие килограммы возвращаются, и даже перекрывается исходный вес. А лишние килограммы – это снова нагрузка на тело и на нервы, психику, что тоже нас старит.Вывод: не голодать, не подвергать себя таким мощным испытаниям. Рационально планировать питание, чтобы оно было разнообразным и давало организму нужные питательные вещества, витамины, микроэлементы. Считать калории, дабы не переедать, но и не доводить до чувства резкого голода.