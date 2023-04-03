Ферментированные продукты и клетчатка помогают замедлить старение

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Клетчатка и продукты, подвергнутые ферментации, полезны для иммунитета, общего оздоровления организма. Но они еще и омолаживают организм, утверждают врачи.В беседе с представителем агентства «Прайм» гастроэнтеролог Анна Каршиева рассказала о пользе ферментированных продуктов и клетчатки для замедления процессов старения,Она пояснила, как это работает. Микробиота, то есть, комплекс кишечных бактерий, во многом регулирует процессы, отвечающие за наше здоровье. Как показал ряд последних международных исследований, микроорганизмы кишечника играют важнейшую роль в борьбе с воспалением. Чем более разнообразен состав микробиома и чем лучше его качество, тем выше защищенность организма, уверяет врач.Продукты ферментации — это кефир, йогурт, квашеная капуста, квас, моченые яблоки и ряд других — содержат пробиотические бактерии, оказывающие позитивное влияние на иммунитет. Некоторые диетологи их называют суперфудами.Гастроэнтеролог также напомнила о необходимости обогащения рациона клетчаткой. Ее источниками являются зерновые, орехи, овощи и фрукты, бобы, зелень. Всего 25 граммов клетчатки в день снижают вероятность сердечно-сосудистых недугов и онкологии кишечника.