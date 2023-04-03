Чем вам может навредить самолечение

Можно сэкономить деньги и время на походе к врачу, но расплатиться здоровьем.Мы все иногда занимаемся самолечением. Например, если пьём таблетку от головной боли, мажем ушиб противовоспалительным гелем, промываем и закапываем нос во время насморка. И это даже хорошо. Представьте, что было бы, если бы каждый раз мы шли в поликлинику и сидели в очереди, чтобы выпить парацетамол.Самолечение хорошо знакомо хроническим больным. Например, людей с диабетом эндокринологи учат в специальных школах, как правильно считать дозу и вводить себе инсулин. А дерматологи объясняют родителям, что делать, если у ребёнка обострится атопический дерматит. В итоге люди внимательнее относятся к симптомам болезни, учатся замечать их и облегчать.Чтобы регулировать самолечение, лекарства делят на рецептурные и безрецептурные. Но это условное деление. Потому что, с одной стороны, многие рецептурные препараты спокойно отпускают в аптеках, а с другой — навредить себе можно и безрецептурным средством. Например, парацетамол потенциально опасен для печени и иногда вызывает её повреждение.В общем, к самолечению нужно подходить разумно, тогда оно будет приносить пользуКогда точно нельзя заниматься самолечениемНе стоит заниматься самолечением, если есть признаки угрожающего для жизни состояния, подозрительные симптомы либо вы попробовали лечиться самостоятельно, но состояние не улучшается. Это могут быть:симптомы, характерные для сердечного приступа, такие как боль в груди, одышка и головокружение;признаки, напоминающие инсульт, такие как внезапная мышечная слабость, паралич, ненормальная чувствительность или потеря её на одной стороне тела, трудности с речью, спутанность сознания, проблемы со зрением, головокружение, потеря равновесия и координации;затруднённое дыхание;сильное кровотечение;открытые ожоги, обугливание или образование волдырей на коже;ожоги, возникшие при вдыхании;ожоги, которые охватывают большую площадь или находятся на руках, лице, ногах или половых органах;тяжёлая травма (например, в автомобильной аварии);отравление;тяжёлая аллергическая реакция;признаки шока, такие как головокружение, спутанность сознания и холодная липкая кожа;внезапная сильная боль в любом месте;рвота с кровью или кашель с относительно большим количеством крови (более нескольких прожилок в мокроте);внезапное серьёзное ухудшение хронического заболевания, такого как астма или диабет;необъяснимая потеря веса;постоянная или очень сильная лихорадка;одышка;изменения в работе кишечника (запоры, диарея);спутанность сознания;потеря аппетита или быстрое насыщение небольшим количеством пищи;вспышки света перед глазами.И конечно, надо показаться врачу, а не лезть в гугл, если у вас появились какие?то новые, необычные для вас симптомы.Чем опасно самолечениеДаже авторитетные медицинские источники в интернете не могут заменить медицинское образование и опыт практикующих врачей. Обычному человеку легко навредить себе самолечением.Можно неправильно определить проблемуУ большинства заболеваний есть общие неспецифические симптомы. Например, даже невролог не может сходу сказать, почему у пациента болит голова, пока не проведёт опрос и исследование. А очередное жжение в груди может быть не привычной изжогой после переедания, а первым симптомом начавшегося инфаркта.Можно упустить времяПри многих заболеваниях врагом человека становится время: чем дольше человек пытается своими силами справиться с неприятными симптомами, а болезнь прогрессирует, тем меньше шансов на выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Самый очевидный пример — злокачественные опухоли. Но проблемы не только с ними.Отсутствие ранней диагностики и самоконтроля приводят к значительному повышению вероятности развития коронарной патологии и в итоге — к повышению риска смерти от сердечно?сосудистых заболеваний.Сегодня артериальной гипертонией страдает почти половина населения нашей страны. Но многие воспринимают, например, головную боль, шум в ушах и другое как обычное переутомление. И, не измерив артериальное давление, пытаются любым способом спасать своё ухудшенное состояниеМожно замаскировать тяжёлое заболеваниеЕсли бороться с неспецифическими симптомами, можно не заметить ухудшение состояния. Например, обезболивающее при больном зубе может отвлекать от симптомов формирования гнойника, пока ситуация не дойдёт до точки, когда лекарства перестанут действовать.Можно выбрать неправильные лекарстваИногда люди ставят себе правильный диагноз, но назначают неправильную терапию. Например, начинают пить антибиотики при вирусной инфекции. Так делать нельзя, потому что эти препараты никак не действуют на вирусы, но могут вызывать побочные эффекты и перестают работать в будущем.Ну или люди правильно определяют у себя стенокардию и лечат её валидолом — таблетками ментола с валерианой. Понятно, что он никак не поможет в этой ситуации, в отличие от нитратов.Можно столкнуться с редкими опасными побочными эффектамиУ каждого лекарства есть длинный список побочных эффектов. К частым обычно относятся безобидные тошнота, головокружения, а редкие бывают очень тяжёлыми. Например, антипсихотический препарат клозапин может вызвать агранулоцитоз, то есть резкое снижение количества нейтрофилов (клеток крови, которые борются с инфекциями). Это осложнение развивается у 1% пациентов, но тем не менее. Предсказать такие реакции нельзя, но врачи о них знают и наблюдают за пациентом. В случае с агранулоцитозом назначают регулярные анализы. Если же человек начинает принимать лекарство сам, то он подвергает себя опасности.Одна из самых тяжёлых реакций называется фульминантным, или молниеносным, гепатитом. Тогда одновременно гибнет очень много гепатоцитов, печень уже не справляется со своей работой, начинается острая печёночная недостаточность, которая заканчивается трансплантацией органа или смертью. Так умер россиянин после приёма добавок с маркетплейса.Можно ошибиться с дозировкой, противопоказаниями и лекарственными взаимодействиямиДаже если внимательно прочитать инструкцию, легко ошибиться с подбором препарата и его дозы. Если принимать недостаточно, эффекта не будет, а если много — может быть передозировка.Кроме того, некоторые препараты могут взаимодействовать между собой и с продуктами питания. Так, статины против повышения холестерина и грейпфрутовый сок могут вызвать опасное повреждение мышц — рабдомиолиз.Можно неправильно принимать лекарствоЭтот эпизод из сериала «Доктор Хаус» показывают, наверное, всем студентам медицинских вузов. Кажется, что это сюрреалистичная ситуация, но нет.Часто обыватели не понимают, как можно использовать препарат, а как нет. В лучшем случае не будет эффекта, а в худшем — разовьются осложнения. Например, ампулы с хлоридом калия можно попытаться вколоть внутримышечно, и это вызовет некроз тканей, потому что раствор можно колоть толко в вену.Можно ошибиться с условиями храненияБольшинство лекарств можно хранить во вскрытых упаковках в аптечке, и ничего с ними не случится. Но есть и те, что могут испортиться из?за неправильной температуры, действия света либо проникновения микробов. Сложно сказать, как они повлияют на организм: действие ослабнет и его будет не хватать либо лекарство станет ядовитым для человека.Можно столкнуться с зависимостьюНекоторые лекарства , например бензиодиазепины, фенобарбитал, этиловый спирт и другие вызывают зависимость. То есть человек не может без них жить, постоянно увеличивает дозы, а при невозможности приёма мучается от абстинентного синдрома.Зависимость может быть и от безрецептурных препаратов. Чаще всего она возникает от нестероидных противовоспалительных препаратов на основе анальгина (особенно в комбинациях с кофеином), ибупрофена или напроксена, а также от успокоительных и средств от бессонницы, особенно содержащих фенобарбитал. О злоупотреблении говорят, если человек пьёт больше двух обезболивающих или успокоительных таблеток в неделю или более восьми в месяц. Зависимость проявляется сильными головными болями.