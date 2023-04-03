Эти продукты способны вызвать депрессию - нутрициолог Строков

Продукты, которые замедляют передачу сигналов в мозг, могут привести к расстройствам настроения.Большинству из них требуются недели, прежде чем они вступят в силу, если они вообще вступят в силу. Действительно нужны новые и лучшие варианты.Изучая, как датчики клеток мозга получают и передают информацию, ученые выявили, что ген рецептора GPR158 связан с депрессией, вызванной стрессом. Например, если у мышей отсутствовал GPR158, они оказывались удивительно устойчивыми к хроническому стрессу.GPR158 — это аминокислотный рецептор, который «идеально» сочетается с глицином. Более того, сигнальная молекула была не активатором в клетках, а ингибитором при связывании с глицином.Обычно рецепторы, такие как GPR158, известные как рецепторы, связанные с G-белком, связываются с G-белками. Этот рецептор связывался с белком RGS, который имеет эффект, противоположный активации.«Продукты, богатые глицином, включают красное мясо и молочные продукты, поэтому гамбургеры и мороженое могут способствовать плохому настроению, если они замедляют передачу сигналов мозга. Соблюдение здоровой диеты может помочь защитить ваше психическое здоровье. Один из главных советов — ешьте регулярную пищу, которая может помочь вашему мозгу работать наилучшим образом», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .В отличие от других органов, ваш мозг полагается на постоянный запас глюкозы в качестве основного топлива. Это происходит в основном из крахмалистых углеводов. Старайтесь есть понемногу и часто, чтобы поддерживать свое настроение в лучшем виде.