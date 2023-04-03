Похудеть на траве: что произойдет с организмом, если исключить из рациона всю животную пищу

Полный отказ от животной пищи — это выбор человека. Но, переходя на веганство, важно помнить: ответственность за свое здоровье при резком изменении пищевого рациона — только в ваших руках.Веганство — довольно строгое направление в питании. Оно подразумевает полный и безоговорочный отказ от пищи животного происхождения. Данные статистики указывают на то, что около 6% всего населения Земли практикуют подобный тип питания в силу обстоятельств или личных убеждений.Особенно популярно веганство среди жителей развитых стран. Люди отказываются от животной пищи из-за определенных морально-этических убеждений или потому, что это «модно». Но полезен ли такой стиль питания? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова.Может быть полезна, но не всемБольшинство людей оправдывают переход на полностью растительную пищу заботой о диких и домашних животных. Некоторая часть практикует подобное питание как дань моде, потому что ее придерживаются знаменитости, или в попытках похудеть, когда другие диеты просто не сработали.Еще часть людей переходят на веганство, поскольку они много слышат о том, что это поможет поправить здоровье. Определенное здравое зерно в подобном питании есть, но подходит оно далеко не всем, особенно если речь идет о людях, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Избыток растительной пищи может сильно навредить.Кому стоит отказаться от подобной идеиПоскольку растительная пища содержит белки, которые отличаются по своему аминокислотному составу от животных, она не может покрыть все потребности организма в питательных компонентах для построения белков тела. Поэтому некоторым людям, которым важно поступление всех жизненно важных нутриентов, от идеи веганства стоит отказаться.Прежде всего это дети любого возраста, особенно малыши, которые активно растут и развиваются. Это связано не только с поступлением аминокислот, но и с усвоением железа и цинка из растительных продуктов. В них процент этих веществ меньше, поэтому необходимо отказаться от употребления только растительных продуктов.Также стоит отказаться от исключительно растительной пищи людям, имеющим некоторые патологии. Это частые обострения гастрита, панкреатита, холецистита, наличие синдрома раздраженного кишечника, болезни Крона или неспецифического язвенного колита. Также опасно вегетарианство для людей, имеющих камни в области почек или желчного пузыря.Какие позитивные эффекты возможныЕсли переходить исключительно на растительное питание очень плавно, постепенно, подобрать для себя наиболее оптимальную схему потребления пищи и выбрать хорошо переносимые продукты, можно получить определенную пользу для здоровья.Многие люди ставят своей целью при переходе на веганство улучшение собственного здоровья. Зачастую к этому их толкает неблагоприятная наследственность в семье с наличием у многих членов проблем с сердцем и сосудами, лишнего веса и обменных нарушений. Ряд исследований определил, что растительная пища может помочь в решении некоторых проблем.Постепенное, плавное снижение веса.Уменьшение общего риска развития сердечно-сосудистых патологий, снижение уровня «плохого» холестерина.Понижение риска развития некоторых видов онкологии, в частности рака толстого кишечника.Может помочь в контроле за течением диабета с постепенным снижением уровня гликированного гемоглобина.Это не панацея от болезнейПрежде всего важно выделить очень важную мысль: если у вас имеется целый букет хронических патологий, переход с животной пищи на веганскую не излечит от всего. Определенные позитивные эффекты возможны, если переходить на новый тип питания плавно и не практиковать строгих ограничений, предварительно проконсультироваться с врачом. Но просто отказаться от животной пищи в надежде исцелиться — опасно.Среди веганов также есть люди, страдающие избыточным весом. Кроме того, неверно выстроенный рацион ведет к недополучению целого ряда необходимых телу питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Поэтому важно регулярное проведение обследований и контроль анализов крови.Основные проблемы при растительном питанииПоскольку подобный стиль питания исключает не только мясо, рыбу, птицу и морепродукты, но и молочные продукты, яйца и все, что так или иначе связано с животными, основная проблема — изменение аминокислотного профиля поступающих белков.Организм людей эволюционно приспособлен получать животный белок, для его переваривания настроена ферментная система. Из растительной пищи гораздо сложнее получить весь спектр незаменимых аминокислот, поскольку растительные белки иные, они не полностью заменяют собой животные, иначе воспринимаются нашим организмом в плане усвоения.В результате потребления большого количества клетчатки и растительного белка веганы могут столкнуться с неприятными проблемами со стороны организма. Это:неустойчивость стула, кишечные колики, вздутие живота;гиповитаминозы по отдельным витаминам или сразу нескольким, недостаточное поступление микроэлементов, особенно в холодное время года, когда в растительной пище существенно снижается их естественное содержание;проблемы с волосами, ногтями, кожей из-за нехватки кальция, цинка, магния и витамина А, дефицит витамина Д, приводящий к серьезным нарушениям костного обмена;проблемы с иммунитетом из-за закономерных нарушений микрофлоры из-за поступления избыточного количества клетчатки. У веганов в микрофлоре пропадают те бактерии, которые используют остатки животной пищи в качестве субстрата для роста. В результате ухудшается усвоение тех витаминов, что попадают в организм с пищей.