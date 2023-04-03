Возможно, вы знаете, что испытываете стресс, но ваше состояние может быть гораздо серьезнее, чем вы думаете.По мнению специалистов в области психического здоровья, первый шаг к контролю над стрессом – это знание его симптомов. Но распознать симптомы стресса может быть сложнее, чем многие думают. Люди часто привыкают к стрессу и не осознают, что их организм испытывает сильный дискомфорт.Вот физические признаки того, что организм испытывает сильный стресс, о них проинформировал портал The Health Site.Хронические головные боли. Стресс вызывает в теле мышечное напряжение - оно, в свою очередь, способствует головным болям и болям в спине. Мышцы шеи и скальпа напрягаются и бесконтрольно сокращаются, когда они подвергаются сильному стрессу. Это и вызывает головную боль.Снижение энергии и бессонница. Недавнее исследование более чем 7000 работающих взрослых людей показало, что усталость «значительно связана» со стрессом, возникающим на работе.Изменение либидо. Исследование, в котором ученые изучали влияние пандемии COVID-19 на женское репродуктивное здоровье, показало: 45 процентов из 1000 женщин сталкиваются со снижением либидо из-за влияния стресса.Кожные проблемы. Когда люди испытывают стресс, они чаще прикасаются к своему лицу. Это может распространять бактерии и способствовать развитию прыщей, кожных инфекций.Проблемы с пищеварением. Врачи говорят, что стресс связан с такими проблемами пищеварения, как запор, изжога, диарея, а также с другими расстройствами пищеварения. Он также может вызывать синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника.