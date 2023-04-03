Оториноларинголог Давыдов назвал 6 причин, почему появилось жжение в горле

При простуде вместо боли мы иногда ощущаем жжение в горле. Но подобное ощущение далеко не всегда возникает только при заражении вирусами. Иногда горло буквально горит, и нужно срочно бежать к врачу.Хотя бы раз в жизни почти каждый ощущал это неприятное, жгучее и раздражающее ощущение в горле. Чаще всего оно возникает после рвоты или при сильной отрыжке, когда агрессивное содержимое желудка буквально обжигает пищевод и глотку.Но если вас не тошнило, а в горле зудит, печет и жжет, причинами могут быть как болезни самой носоглотки, так и некоторые другие патологии. «Доктор Питер» совместно с врачом-хирургом, отоларингологом высшей категории, ринохирургом Денисом Давыдовым выяснили основные причины этих ощущений.От легкого царапания до «огненного шоу»Ощущения могут быть разнообразными — от едва ощутимого щекотания, царапания, дискомфорта до выраженного жжения и болезненности. Самое сложное в оценке симптома — его субъективность, оценить проявления может только сам человек.Сила восприятия ощущений может зависеть от времени суток и общего состояния, сопутствующих условий и имеющихся дополнительных проблем со стороны носа, полости рта и пищеварения, органов дыхания. Поэтому важно уточнить врачу не только сами ощущения в глотке, но и те сопутствующие жалобы, которые есть на текущий момент или возникали раньше. Это важно для того, чтобы заподозрить причину возникновения жжения.От аллергии до проблем с желудкомНачнем с того, что «жжет в горле» относится к сугубо субъективным ощущениям, так как к этому можно отнести все неприятные проявления в глотке и даже болезненность. Среди причин можно выделить наиболее вероятные и наиболее редкие.Так, данные симптомы могут быть связаны с различными заболеваниями — страдает дыхательный тракт, пищеварительная система, возможны аллергические заболевания, внешние воздействия и многое другое.Причины жжения в горле: 6 самых частых патологийЭксперт выделяет следующие наиболее вероятные причины подобных ощущений:Если проблема касается отоларингологии, то это могут быть фарингиты (острые, хронические, атрофические воспалительные процессы в области самой глотки), тонзиллиты (острые и хронические процессы воспаления небных миндалин).Сюда можно отнести различные инфекционные заболевания, которые дают симптомы дискомфорта в горле, жжение, боли при глотании. Как правило, эти симптомы проходят в короткие сроки после излечения заболевания.Новообразования носоглотки и гортани. В данном случае симптоматика может длиться продолжительное время, и применяемые препараты для лечения не всегда помогают в связи с несвоевременным распознаванием заболевания.Аллергические реакции считаются одними из важных факторов дискомфорта в глотке. Аллергическую реакцию можно спровоцировать приемом лекарственных препаратов, употреблением пищи с красителями и концентратами. Симптомы проходят так же быстро, как и при острых заболеваниях носоглотки, — конечно, если аллерген выявлен и исключен.Заболевания пищеварительного тракта, такие как гастриты (острые и хронические), эзофагиты (рефлюкс-эзофагиты), холециститы, недостаточность смыкания кардии и заброс желудочного сока в нижние и средние отделы пищевода. В данном случае продолжительность симптомов будет связана с длительностью лечения заболевания желудочно-кишечного тракта.Воздействие внешних факторов (вредных веществ, отравляющих газов и жидких веществ, средств дезинфекции, лакокрасочных материалов и многого другого).Вредные привычки и их влияниеНередко жжение в горле и глотке возникает из-за хронического раздражения слизистых. Обычно оно связано с вредными привычками. Ощущение жжения может возникать при курении как обычных сигарет, так и вейпов. Кроме того, крепкий алкоголь, обладая прижигающим эффектом, может повреждать слизистую глотки и провоцировать жжение в горле. Оно обычно кратковременное и проходит после устранения влияния негативного фактора.Также жжение может возникать при вдыхании паров различной бытовой химии, которая используется при уборке. Особенно опасны различные спреи, сильно и резко пахнущие составы и растворы. Для защиты органов дыхания стоит использовать респиратор.Сезонная проблема — поллинозНередко с началом цветения различных растений, опыляемых ветром, количество людей, обращающихся к врачу с жалобами на жжение и зуд в носу и горле, возрастает. Причина этого — развитие поллиноза, аллергии на пыльцу растений. Возникнуть проблема может в любом возрасте при контакте с определенным видом пыльцы.Чаще всего среди жалоб — обильное отделяемое из носа, кашель, жжение в глотке, затрудненное носовое дыхание, конъюнктивит. Помочь в этом случае может врач-аллерголог, который определит тип пыльцы и подберет терапию, которая уменьшит симптомы.