Невролог Алехина назвала 5 основных признаков деменции, о которых следует знать всем

Невролог делится «начальными» симптомами деменции, о которых следует знать.«В настоящее время нам известно более 200 подтипов деменции. Хотя существуют различные заболевания, которые могут вызывать деменцию, обычно развитие симптомов связано с аномальным накоплением белков в мозге. По мере того, как нервные клетки умирают, различные области мозга сжимаются, что приводит к тому, что мозг функционирует по-другому», - говорит врач-невролог Александра Алехина .Алехина заявила, что есть пять ключевых признаков, о которых «вы должны знать», а именно:Трудно выполнять привычные повседневные задачиСложно следить за разговоромПутаться во времени и местеПотеря памятиИзменения настроения.Хотя некоторые из этих симптомов сами по себе «могут показаться незначительными» и могут указывать на легкие когнитивные нарушения, они могут быть предшественниками деменции.«Поэтому крайне важно, чтобы к этим симптомам относились серьезно».Она посоветовала всем, у кого есть такие симптомы, «записаться на прием к терапевту».Важно помнить, что независимо от типа диагностированного слабоумия и пораженной части мозга каждый будет испытывать слабоумие по-своему.Существует множество способов, которыми мы можем поддержать людей, живущих с деменцией. И чем раньше кому-то будет поставлен диагноз, тем быстрее ему будет оказана необходимая помощь и поддержка.