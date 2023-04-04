Ученые развеяли миф о вреде позднего ужина
Медийные личности, демонстрируя подтянутую фигуру, часто объясняют чудо похудения тем, что не едят после 18 часов. Но для многих людей это очень неудобно.
Можно не есть после 6 вечера, если вы ложитесь спать в 21-22 часа. Но, скажем, молодые родители начинают заниматься домашними делами, собой лишь после того, как дети уложены спать. Да и вообще режим сна у каждого свой.
Нам долгое время внушали, что последствиями позднего ужина являются бессонница, ожирение и прочие проблемы. Лондонские ученые проанализировали медицинские данные 80 тысяч человек и их собственные оценки своего состояния. Об итогах обобщения этих данных написала DailyMail.
Специалисты признают, что кишечнику действительно нужен отдых, и желательно, чтобы он длился полсуток. А в идеале — 14 часов. То есть, можно поужинать в 21 час, а потом завтракать в 11. Так организм восстановится, улучшится обмен веществ.
Участники обследования рассказали, что, когда они поступают таким образом, сохраняя 14-часовой перерыв, их состояние улучшается, появляется легкость, прилив энергии. Важно, добавляют эксперты, чтобы не есть непосредственно перед тем, как ложитесь в постель. После ужина должно пройти около двух часов до «отбоя».
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