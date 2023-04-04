Ученые развеяли миф о вреде позднего ужина

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Принято считать, что поздний ужин очень вреден. Но последние исследования ученых Королевского колледжа Лондона ставят это утверждение под большое сомнение.Медийные личности, демонстрируя подтянутую фигуру, часто объясняют чудо похудения тем, что не едят после 18 часов. Но для многих людей это очень неудобно.Можно не есть после 6 вечера, если вы ложитесь спать в 21-22 часа. Но, скажем, молодые родители начинают заниматься домашними делами, собой лишь после того, как дети уложены спать. Да и вообще режим сна у каждого свой.Нам долгое время внушали, что последствиями позднего ужина являются бессонница, ожирение и прочие проблемы. Лондонские ученые проанализировали медицинские данные 80 тысяч человек и их собственные оценки своего состояния. Об итогах обобщения этих данных написала DailyMail.Специалисты признают, что кишечнику действительно нужен отдых, и желательно, чтобы он длился полсуток. А в идеале — 14 часов. То есть, можно поужинать в 21 час, а потом завтракать в 11. Так организм восстановится, улучшится обмен веществ.Участники обследования рассказали, что, когда они поступают таким образом, сохраняя 14-часовой перерыв, их состояние улучшается, появляется легкость, прилив энергии. Важно, добавляют эксперты, чтобы не есть непосредственно перед тем, как ложитесь в постель. После ужина должно пройти около двух часов до «отбоя».